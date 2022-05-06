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"Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які 6 травня курсують із запізненням: перелік

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"Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які 6 травня курсують із запізненням: перелік

УНІАН

"Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які станом на ранок 6 травня курсують із запізненням через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів російськими окупантами.

У результаті, відстають від розкладу 26 потягів, найдовше затримається рейс Чоп — Київ.

Актуальну інформацію станом на 07:00 6 травня щодо затримок поїздів повідомила пресслужба компанії.

  1. №22 Трускавець — Харків (+4:20 год.); 
  2. №60 Чоп — Київ (+3:15 год.);
  3. №3 Львів — Запоріжжя (+2:56);
  4. №232 Львів — Дніпро (+2:53 год.);
  5. №135 Чернівці — Білгород-Дністровський (+2:38 год.);
  6. №130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 год.);
  7. №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:24 год.);
  8. №8 Одеса — Харків (+2:14 год.);
  9. №120 Львів — Запоріжжя (+1:39 год.);
  10. №92 Одеса  — Харків (+1:29 год.);
  11. №86 Львів — Запоріжжя (+1:28 год.);
  12. №149 Полтава — Чернівці (+1:27 год.);
  13. №37 Ужгород — Одеса (+1:23);
  14. №11 Одеса — Львів (+1:18 год.);
  15. №25 Рахів — Одеса (+1:14 год.);
  16. №97 Київ — Ковель(+1:14 год.);
  17. №7 Київ — Чернівці (+1:14 год.);
  18. №77 Ковель — Одеса (+1:07 год.);
  19. №42 Львів — Дніпро (+1:03 год.); 
  20. №81 Київ — Ужгород (+1:01 год.);
  21. №105 Київ — Одеса (+1:01 год.);
  22. №8 Чернівці — Київ (+1:01 год.);
  23. №46 Лозова — Ужгород (+1 год.);
  24. №710 Львів — Дарниця (+8 хв.);
  25. №705 Київ — Перемишль (+18 хв.);
  26. №774 Львів — Дарниця (+ 52 хв.).

Пасажирів закликали слідкувати за офіційними каналами "Укрзалізниці" та оголошеннями на вокзалах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює курсування Інтерсіті+ між Києвом та Дніпром. Від 6 травня потяги знову курсуватимуть між містами.

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