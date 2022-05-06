"Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які 6 травня курсують із запізненням: перелік

"Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які 6 травня курсують із запізненням: перелік

"Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які станом на ранок 6 травня курсують із запізненням через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів російськими окупантами.

У результаті, відстають від розкладу 26 потягів, найдовше затримається рейс Чоп — Київ.

Актуальну інформацію станом на 07:00 6 травня щодо затримок поїздів повідомила пресслужба компанії.

№22 Трускавець — Харків (+4:20 год.); №60 Чоп — Київ (+3:15 год.); №3 Львів — Запоріжжя (+2:56); №232 Львів — Дніпро (+2:53 год.); №135 Чернівці — Білгород-Дністровський (+2:38 год.); №130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:28 год.); №16 Івано-Франківськ — Харків (+2:24 год.); №8 Одеса — Харків (+2:14 год.); №120 Львів — Запоріжжя (+1:39 год.); №92 Одеса — Харків (+1:29 год.); №86 Львів — Запоріжжя (+1:28 год.); №149 Полтава — Чернівці (+1:27 год.); №37 Ужгород — Одеса (+1:23); №11 Одеса — Львів (+1:18 год.); №25 Рахів — Одеса (+1:14 год.); №97 Київ — Ковель(+1:14 год.); №7 Київ — Чернівці (+1:14 год.); №77 Ковель — Одеса (+1:07 год.); №42 Львів — Дніпро (+1:03 год.); №81 Київ — Ужгород (+1:01 год.); №105 Київ — Одеса (+1:01 год.); №8 Чернівці — Київ (+1:01 год.); №46 Лозова — Ужгород (+1 год.); №710 Львів — Дарниця (+8 хв.); №705 Київ — Перемишль (+18 хв.); №774 Львів — Дарниця (+ 52 хв.).

Пасажирів закликали слідкувати за офіційними каналами "Укрзалізниці" та оголошеннями на вокзалах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює курсування Інтерсіті+ між Києвом та Дніпром. Від 6 травня потяги знову курсуватимуть між містами.

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