"Укрзалізниця" оновила інформацію щодо затримки потягів через обстріли Росії

АТ "Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які 25 квітня курсують із запізненням через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів окупантами.

Так, вранці 25 квітня ворог обстріляв низку залізничних станцій в Україні.

Актуальну інформація станом на 16:30 щодо затримок поїздів повідомила пресслужба компанії. Зокрема, на понад 6 годин запізнюється потяг сполученням Дніпро – Львів.

№86 Запоріжжя – Львів (+3 год 41 хв)

№87 Запоріжжя – Ковель (+5 год 32 хв)

№21 Харків – Трускавець (+4 год 57 хв)

№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+4 год 37 хв)

№231 Дніпро – Львів (+6 год 26 хв)

№45 Ужгород – Лозова (+1 год 58 хв)

№68 Варшава – Київ (+3 год 10 хв)

№753 Харків – Львів (+20 хв)

№706 Перемишль – Київ (23 хв)

№744 Перемишль – Київ (2 год 18 хв)

№715 Київ – Перемишль (2 год 30 хв)

№723 Харків – Київ (+59 хв)

Також людей закликали слідкувати за офіційними каналами "Укрзалізниці" та оголошеннями на вокзалах.

Нагадаємо, вранці 25 квітня під обстріл армії РФ потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" про "залізну дипломатію" та роботу перевізника

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