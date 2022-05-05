"Укрзалізниця" оновила інформацію щодо затримки потягів

АТ "Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які 5 травня курсують із запізненням через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів окупантами.

У результаті, 15 поїздів мають кількагодинне відставання від розкладу. Зокрема, на майже 11 годин запізнюється потяг сполученням Івано-Франківськ — Запоріжжя.

Актуальну інформація станом на 21:20 щодо затримок поїздів повідомила пресслужба компанії.

№5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+10:53 год)

№120 Львів — Запоріжжя (+10:15 год)

№37 Ужгород — Одеса (+9:55 год)

№45 Ужгород — Лозова (+7:46 год)

№85 Запоріжжя — Львів (+4:44 год)

№60 Чоп — Київ (+4:30 год)

№22 Трускавець — Харків (+4:09 год)

№743 Дарниця — Львів (+2:57 год)

№130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:44 год)

№120 Львів — Запоріжжя (+1:46 год)

№232 Львів — Дніпро (+1:40 год)

№86 Львів — Запоріжжя (+1:30 год)

№42 Львів — Дніпро (+1:25 год)

№706 Перемишль — Київ (+1:04 год)

№753 Харків — Київ — Львів (+46 хв)

Пасажирів закликали слідкувати за офіційними каналами "Укрзалізниці" та оголошеннями на вокзалах.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює курсування Інтерсіті+ між Києвом та Дніпром. Від 6 травня потяги знову курсуватимуть між містами.

Укрзалізниця поновлює сполучення між Києвом та Сумами

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