"Укрзалізниця" оновила інформацію щодо затримки потягів

АТ "Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які 5 травня курсують із запізненням через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів окупантами.
У результаті, 15 поїздів мають кількагодинне відставання від розкладу. Зокрема, на майже 11 годин запізнюється потяг сполученням Івано-Франківськ — Запоріжжя.
Актуальну інформація станом на 21:20 щодо затримок поїздів повідомила пресслужба компанії.
- №5 Івано-Франківськ — Запоріжжя (+10:53 год)
- №120 Львів — Запоріжжя (+10:15 год)
- №37 Ужгород — Одеса (+9:55 год)
- №45 Ужгород — Лозова (+7:46 год)
- №85 Запоріжжя — Львів (+4:44 год)
- №60 Чоп — Київ (+4:30 год)
- №22 Трускавець — Харків (+4:09 год)
- №743 Дарниця — Львів (+2:57 год)
- №130 Івано-Франківськ — Кременчук (+2:44 год)
- №120 Львів — Запоріжжя (+1:46 год)
- №232 Львів — Дніпро (+1:40 год)
- №86 Львів — Запоріжжя (+1:30 год)
- №42 Львів — Дніпро (+1:25 год)
- №706 Перемишль — Київ (+1:04 год)
- №753 Харків — Київ — Львів (+46 хв)
Пасажирів закликали слідкувати за офіційними каналами "Укрзалізниці" та оголошеннями на вокзалах.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює курсування Інтерсіті+ між Києвом та Дніпром. Від 6 травня потяги знову курсуватимуть між містами.
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