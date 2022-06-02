"Укрзалізниця" оновила перелік потягів, які затримуються через ракетний удар у Львівській області

"Укрзалізниця" оновила перелік потягів, які затримуються через ракетний удар у Львівській області

"Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які 2 червня курсують із запізненням через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів окупантами.

Так, у результаті обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області затримки будуть у низки потягів, а саме:

№ 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя

№ 18 Львів — Харків

№ 37 Ужгород — Одеса

№ 13 Київ — Солотвино

№ 45 Ужгород — Харків

№ 96 Рахів — Київ

№ 95 Київ — Рахів

№ 1 Івано-Франківськ — Харків

№ 43 Івано-Франківськ — Київ

№ 14 Солотвино — Київ

№ 38 Одеса — Ужгород

№ 25 Рахів — Одеса

№ 29 Київ — Ужгород

Також сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських потягів:

№ 6155 Львів — Лавочне

№ 6187 Львів — Мукачево

№ 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)

Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 02.06 не курсуватиме.

В "Укрзалізниці" наголосили, що ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху потягів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування по крупних станціях для пасажирів потягів із найбільшими затримками.

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Варто зазначити, що внаслідок ракетного удару, який напередодні завдали російські окупанти по Львівській області, було поранено п'ятеро людей. До цього вибухи у Львівській області лунали у ніч проти 17 травня. Тоді російські війська обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 99-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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