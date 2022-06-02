"Укрзалізниця" оновила перелік потягів, які затримуються через ракетний удар у Львівській області

"Укрзалізниця" оновила інформацію про потяги, які 2 червня курсують із запізненням через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів окупантами.
Так, у результаті обстрілу інфраструктури у Стрийському районі Львівської області затримки будуть у низки потягів, а саме:
- № 6 Івано-Франківськ — Запоріжжя
- № 18 Львів — Харків
- № 37 Ужгород — Одеса
- № 13 Київ — Солотвино
- № 45 Ужгород — Харків
- № 96 Рахів — Київ
- № 95 Київ — Рахів
- № 1 Івано-Франківськ — Харків
- № 43 Івано-Франківськ — Київ
- № 14 Солотвино — Київ
- № 38 Одеса — Ужгород
- № 25 Рахів — Одеса
- № 29 Київ — Ужгород
Також сьогодні протягом дня до станції Стрий буде обмежено маршрути декількох приміських потягів:
- № 6155 Львів — Лавочне
- № 6187 Львів — Мукачево
- № 6189 Львів — Лавочне Чоп (у зворотному напрямку — до ст. Лавочне)
Крім того, № 829/830 Львів — Ужгород — Львів 02.06 не курсуватиме.
В "Укрзалізниці" наголосили, що ситуація повністю контрольована, небезпеки для пасажирів та руху потягів немає, наслідки пошкоджень ліквідовуються. Крім того, залізниця з партнерами вже організовують безкоштовне гаряче харчування по крупних станціях для пасажирів потягів із найбільшими затримками.
Варто зазначити, що внаслідок ракетного удару, який напередодні завдали російські окупанти по Львівській області, було поранено п'ятеро людей. До цього вибухи у Львівській області лунали у ніч проти 17 травня. Тоді російські війська обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 99-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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