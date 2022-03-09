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"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 10 березня по Україні та за кордон

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"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних рейсів на 10 березня по Україні та за кордон

pixabay.com

Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запустила новий евакуаційний маршрут Одеса - Тульча.

"Укрзалізниця" опублікувала графік рейсів на 10 березня зі станцій Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Вінниця та інших міст.

Також стало відомо, як курсуватимуть потяги за кордон. Зокрема, запущено новий евакуаційний маршрут Одеса - Тульча. Про це йдеться у Telegram-каналі "УЗ".

З Києва:

  • 06:23 - №114, 142 Львів - Лиман
  • 07:00 - №722 Дарниця - Харків 
  • 07:00 - №732 Дарниця - Дніпро 
  • 08:00 - №705 Дарниця - Львів 
  • 12:06 - №45 Ужгород - Лиман
  • 13:34 - №114/142 Лиман - Львів     
  • 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
  • 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський  
  • 15:02 - №55 Київ - Рахів      
  • 17:00 - №743 Київ - Львів
  • 17:12 - №13 Київ - Солотвино
  • 17:42 - №792 Київ - Кременчук
  • 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
  • 18:30 - №81 Київ - Ужгород 
  • 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ 
  • 19:48 - №95 Київ - Рахів 
  • 20:05 - №29 Київ - Ужгород
  • 20:12 - №49 Київ - Трускавець 
  • 20:21 - №59 Київ - Чоп
  • 20:21 - №57 Київ - Ворохта
  • 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя 
  • 21:15 - №105 Київ - Одеса  
  • 21:22 - №97 Київ - Ковель
  • 21:50 - №15 Харків - Рахів 
  • 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
  • 22:22 - №7 Київ - Чернівці
  • 22:37 - №91 Київ - Львів 
  • 22:47 - №46 Лиман - Ужгород
  • 23:46 - №771 Київ – Хмельницький

Рейси по ст. Харків:           

  • 04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
  • 07:15 - ІС+ Харків - Львів
  • 08:00 - ІС+ Харків - Львів
  • 12:36 - №46 Лиман - Ужгород 
  • 14:00 - ІС+ Харків - Львів
  • 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
  • 15:09 - №15 Харків - Рахів
  • 17:00 - №723 Харків - Львів
  • 19:27 - №795 Харків - Дніпро 
  • 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ 
  • 21:43 - №7 Харків - Одеса
  • 22:40 - №45 Ужгород - Лиман                                              

Рейси по ст. Дніпро:

  • 06:23 - №796 Дніпро - Харків
  • 08:16 - №738 Запоріжжя - Київ 
  • 14:00 - №732 Дніпро - Львів
  • 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець  
  • 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів      

Рейси по ст. Запоріжжя:

  • 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя 
  • 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів   
  • 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів   

Рейси по ст. Вінниця:

  • 00:28 - №105 Київ - Одеса 
  • 00:58 - №078 Одеса - Ковель 
  • 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
  • 02:35 - №771 Київ - Хмельницький 
  • 03:42 - №060 Чоп - Київ   
  • 03:42 - №058 Ворохта - Київ 
  • 03:54 - №106 Одеса - Київ 
  • 04:31 - №081 Ужгород - Київ 
  • 04:42 - №050 Трускавець – Київ
  • 06:03 - №056 Рахів – Київ 
  • 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ 
  • 16:41 - №772 Хмельницький - Київ 
  • 17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 18:07 - №055 Київ – Рахів
  • 20:50 - №716 Львів – Київ 
  • 21:45 - №081 Київ – Ужгород 
  • 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро 
  • 23:17 - №049 Київ – Трускавець 
  • 23:26 - №057 Київ – Ворохта 
  • 23:26 - №059 Київ – Чоп

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз анонсовано наступне:

Краматорськ

  • Поїзд 261/262 Краматорськ – Львів, 13 вагонів, 09:00

Харків

  • Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Дніпро

  • П. 203/204 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 11:00
  • П. 215/216 Дніпро – Чоп, 15 вагонів, 19:00

Кривий Ріг

  • Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 12:00
  • Поїзд 221/222 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 15:00

Одеса

  • Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32

А цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 10 березня матиме такий вигляд: 

Польща

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 907/908 Дніпро – Хелм о 08:00;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 916/915 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;
  • № 902/901 Запоріжжя – Хелм о 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм); 
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

Угорщина

  • Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Словаччина

  • Поїзд Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме о 10:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49. 

Румунія

  • Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запустила новий евакуаційний маршрут Одеса - Тульча (Румунія): о 23:23 з одеського вокзалу вирушає 4-вагонний поїзд до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30, рейс повністю безкоштовний.

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