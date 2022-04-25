"Укрзалізниця" оприлюднила список потягів, які затримуються через ранкові обстріли окупантів

Вранці 25 квітня під обстріл окупантів потрапила низка залізничних станцій в Україні.
АТ "Укрзалізниця" назвало час та номери потягів, які сьогодні, 25 квітня, курсують із запізненням через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів росіян.
Про це повідомила пресслужба компанії.
У дорозі затримуються такі поїзди:
- №86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
- №174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
- №87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
- №96 Рахів – Київ (+1 год);
- №770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10 хв);
- №50 Трускавець – Київ (+ 4 год);
- №56 Рахів – Київ (+ 3 год);
- №21 Харків – Трускавець (+ 3 год);
- №13 Солотвино – Київ (+ 2 год);
- №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);
- №231 Дніпро – Львів (+ 3 год);
- №45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
- 774 Львів - Дарниця (+ 1 год 42 хв).
Інформація оновлюється, компанія просить слідкувати за офіційними каналами та оголошеннями на вокзалах.
Нагадаємо, 25 квітня окупанти поцілили у 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні, у результаті чого є постраждалі.
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