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"Укрзалізниця" оприлюднила список потягів, які затримуються через ранкові обстріли окупантів

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11к
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"Укрзалізниця" оприлюднила список потягів, які затримуються через ранкові обстріли окупантів

Getty Images

Вранці 25 квітня під обстріл окупантів потрапила низка залізничних станцій в Україні.

АТ "Укрзалізниця" назвало час та номери потягів, які сьогодні, 25 квітня, курсують із запізненням через пошкодження залізничних станцій внаслідок обстрілів росіян. 

Про це повідомила пресслужба компанії.

У дорозі затримуються такі поїзди:

  • №86 Запоріжжя – Львів (+1 год 40 хв);
  • №174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 год);
  • №87 Запоріжжя – Ковель (+1 год 35 хв);
  • №96 Рахів – Київ (+1 год);
  • №770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 год 10 хв);
  • №50 Трускавець – Київ (+ 4 год);
  • №56 Рахів – Київ (+ 3 год);
  • №21 Харків – Трускавець (+ 3 год);
  • №13 Солотвино – Київ (+ 2 год);
  • №130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 год);
  • №231 Дніпро – Львів (+ 3 год);
  • №45 Ужгород – Лозова (+ 32 хв);
  • 774 Львів - Дарниця (+ 1 год 42 хв).

Інформація оновлюється, компанія просить слідкувати за офіційними каналами та оголошеннями на вокзалах. 

Нагадаємо, 25 квітня окупанти поцілили у 5 залізничних станцій в центральній та західній Україні, у результаті чого є постраждалі. 

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