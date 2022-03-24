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"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня

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"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 25 березня

Getty Images

Усі евакуаційні потяги прямують до західних областей країни.

На п'ятницю, 25 березня, "Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси.

Графік додаткових евакуаційних рейсів потягів на 25 березня:

Київ, вокзал Дарниця:

  • 9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;
  • 17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.

Харків:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів,
  • 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ,
  • 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

  • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 - №290/289 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №292/291 Краматорськ - Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32. 

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті uz-vezemo.com.

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