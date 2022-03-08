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"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових та евакуаційних поїздів на 9 березня

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"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових та евакуаційних поїздів на 9 березня

УНІАН

Зокрема, зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

"Укрзалізниця" опублікувала графік, за яким курсуватимуть поїзди 9 березня. Зокрема, опублікований список додаткових та евакуаційних рейсів як по Україні, так і за кордон.

Про це повідомили в компанії ввечері 8 березня.

"Укрзалізниця" продовжує зшивати країну рейсами. 9 березня їдемо за таким графіком", – йдеться у повідомленні.

З Києва курсуватимуть такі рейси:

  • 01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця - Харків
  • 06:23 – №142 Львів - Лиман
  • 06:23 – №114 Львів - Лиман  
  • 07:00 – №722 Дарниця - Харків 
  • 07:00 – №732 Дарниця - Дніпро 
  • 08:00 – №705 Дарниця - Львів 
  • 12:06 – №45 Ужгород - Лиман
  • 13:34 – №114/142 Лиман - Львів     
  • 14:07 – №749 Київ - Івано-Франківськ
  • 14:25 – №769 Київ - Кам’янець-Подільський  
  • 15:02 – №55 Київ - Рахів      
  • 17:00 – №743 Київ - Львів
  • 17:12 – №13 Київ - Солотвино
  • 17:42 – №792 Київ - Кременчук
  • 17:42 – №790 Київ - Кропивницький
  • 18:30 – №81 Київ - Ужгород 
  • 19:06 – №44 Київ - Івано-Франківськ 
  • 19:48 – №95 Київ - Рахів 
  • 20:05 – №29 Київ - Ужгород
  • 20:12 ­– №49 Київ - Трускавець 
  • 20:21 – №59 Київ - Чоп
  • 20:21 – №57 Київ - Ворохта
  • 21:07 – №38 Київ - Запоріжжя 
  • 21:15 – №105 Київ - Одеса  
  • 21:22 – №97 Київ - Ковель
  • 22:03 – №149 Полтава - Чернівці
  • 22:10 – №17 Харків - Ужгород
  • 22:22 – №7 Київ - Чернівці
  • 22:37 – №91 Київ - Львів 
  • 22:47 – №46 Лиман - Ужгород
  • 23:46 – №771 Київ - Хмельницький

З Харкова курсуватимуть такі рейси:           

  • 04:11 – №114, 142 Лиман - Львів
  • 07:15 – ІС+ Харків - Львів
  • 08:00 – ІС+ Харків - Львів
  • 12:36 – №46 Лиман - Ужгород 
  • 14:00 – ІС+ Харків - Львів
  • 14:39 ­– №114, 142 Львів - Лиман
  • 15:09 – №15 Харків – Рахов
  • 17:00 – №723 Харків - Львів
  • 19:27 – №795 Харків - Дніпро 
  • 21:08 – №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ 
  • 21:43 – №7 Харків - Одеса
  • 22:40 – №45 Ужгород - Лиман                                              
  • 15.02 – Харків-Ужгород

З Дніпра курсуватимуть такі рейси:

  • 06:23 ­– №796 Дніпро - Харків
  • 14:00 – №732 Дніпро - Львів
  • 14:26 – №41 Дніпро - Трускавець  
  • 16:39 – №6 Запоріжжя - Рахів      
  • Із Запоріжжя курсуватимуть такі рейси:
  • 11:07 – №006 Рахів - Запоріжжя 
  • 12:20 – №120 Запоріжжя - Львів   
  • 14:45 – №005 Запоріжжя - Рахів   

Із Вінниці курсуватимуть такі рейси:

  • 00:28 – №105 Київ - Одеса 
  • 00:58 – №078 Одеса - Ковель 
  • 01:05 – №041 Дніпро - Трускавець
  • 02:35 – №771 Київ - Хмельницький 
  • 03:42 – №060 Чоп - Київ   
  • 03:42 – №058 Ворохта - Київ 
  • 03:54 – №106 Одеса - Київ 
  • 04:31 – №081 Ужгород - Київ 
  • 04:42 – №050 Трускавець – Київ
  • 06:03 – №056 Рахів – Київ 
  • 06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ 
  • 16:41 – №772 Хмельницький - Київ 
  • 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
  • 18:07 – №055 Київ – Рахів
  • 20:50 – №716 Львів – Київ 
  • 21:45 – №081 Київ – Ужгород 
  • 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро 
  • 23:17 – №049 Київ – Трускавець 
  • 23:26 – №057 Київ – Ворохта 
  • 23:26 – №059 Київ – Чоп

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз анонсовані такі рейси:

Додаткові евакорейси з Харкова:

  • 9:40 – №229/230 Харків - Ужгород;
  • 10:40 – №239/240 Харків - Львів;

Додаткові евакорейси з Дніпра:

  • 8:00 – №907/908 Дніпро - Хелм;
  • 10:30 – №911/912 Дніпро - Хелм;
  • 11:00 – №203/204 Дніпро - Чоп;
  • 15:00 – №213/212 Дніпро - Трускавець

Додаткові евакорейси по з Запоріжжя:

  • 11:00 – №902/901 Запоріжжя - Хелм;
  • 12:20 – №223/224 Запоріжжя - Львів;
  • 16:05 – №227/228 Запоріжжя - Ковель

Додаткові евакорейси з Кривого Рогу:

  • 10:30 – №916/915 Кривий Ріг - Хелм.

Також додаткові евакуаційні поїзди вирушать 9 березня з Лиману – о 13:00 до Львова, та з Одеси – поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода. 

Цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня виглядатиме так: 

  • № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • № 956 Львів – Хрубешув о 07:10;
  • №35/36 Львів - Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм); 
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

В "Укрзалізниці" також нагадали, що зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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