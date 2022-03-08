"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових та евакуаційних поїздів на 9 березня

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових та евакуаційних поїздів на 9 березня

Зокрема, зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

"Укрзалізниця" опублікувала графік, за яким курсуватимуть поїзди 9 березня. Зокрема, опублікований список додаткових та евакуаційних рейсів як по Україні, так і за кордон.

Про це повідомили в компанії ввечері 8 березня.

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"Укрзалізниця" продовжує зшивати країну рейсами. 9 березня їдемо за таким графіком", – йдеться у повідомленні.

З Києва курсуватимуть такі рейси:

01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця - Харків

06:23 – №142 Львів - Лиман

06:23 – №114 Львів - Лиман

07:00 – №722 Дарниця - Харків

07:00 – №732 Дарниця - Дніпро

08:00 – №705 Дарниця - Львів

12:06 – №45 Ужгород - Лиман

13:34 – №114/142 Лиман - Львів

14:07 – №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 – №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 – №55 Київ - Рахів

17:00 – №743 Київ - Львів

17:12 – №13 Київ - Солотвино

17:42 – №792 Київ - Кременчук

17:42 – №790 Київ - Кропивницький

18:30 – №81 Київ - Ужгород

19:06 – №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 – №95 Київ - Рахів

20:05 – №29 Київ - Ужгород

20:12 ­– №49 Київ - Трускавець

20:21 – №59 Київ - Чоп

20:21 – №57 Київ - Ворохта

21:07 – №38 Київ - Запоріжжя

21:15 – №105 Київ - Одеса

21:22 – №97 Київ - Ковель

22:03 – №149 Полтава - Чернівці

22:10 – №17 Харків - Ужгород

22:22 – №7 Київ - Чернівці

22:37 – №91 Київ - Львів

22:47 – №46 Лиман - Ужгород

23:46 – №771 Київ - Хмельницький

З Харкова курсуватимуть такі рейси:

04:11 – №114, 142 Лиман - Львів

07:15 – ІС+ Харків - Львів

08:00 – ІС+ Харків - Львів

12:36 – №46 Лиман - Ужгород

14:00 – ІС+ Харків - Львів

14:39 ­– №114, 142 Львів - Лиман

15:09 – №15 Харків – Рахов

17:00 – №723 Харків - Львів

19:27 – №795 Харків - Дніпро

21:08 – №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 – №7 Харків - Одеса

22:40 – №45 Ужгород - Лиман

15.02 – Харків-Ужгород

З Дніпра курсуватимуть такі рейси:

06:23 ­– №796 Дніпро - Харків

14:00 – №732 Дніпро - Львів

14:26 – №41 Дніпро - Трускавець

16:39 – №6 Запоріжжя - Рахів

Із Запоріжжя курсуватимуть такі рейси:

11:07 – №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 – №120 Запоріжжя - Львів

14:45 – №005 Запоріжжя - Рахів

Із Вінниці курсуватимуть такі рейси:

00:28 – №105 Київ - Одеса

00:58 – №078 Одеса - Ковель

01:05 – №041 Дніпро - Трускавець

02:35 – №771 Київ - Хмельницький

03:42 – №060 Чоп - Київ

03:42 – №058 Ворохта - Київ

03:54 – №106 Одеса - Київ

04:31 – №081 Ужгород - Київ

04:42 – №050 Трускавець – Київ

06:03 – №056 Рахів – Київ

06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ

16:41 – №772 Хмельницький - Київ

17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський

18:07 – №055 Київ – Рахів

20:50 – №716 Львів – Київ

21:45 – №081 Київ – Ужгород

22:32 – №042 Трускавець – Дніпро

23:17 – №049 Київ – Трускавець

23:26 – №057 Київ – Ворохта

23:26 – №059 Київ – Чоп

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз анонсовані такі рейси:

Додаткові евакорейси з Харкова:

9:40 – №229/230 Харків - Ужгород;

10:40 – №239/240 Харків - Львів;

Додаткові евакорейси з Дніпра:

8:00 – №907/908 Дніпро - Хелм;

10:30 – №911/912 Дніпро - Хелм;

11:00 – №203/204 Дніпро - Чоп;

15:00 – №213/212 Дніпро - Трускавець

Додаткові евакорейси по з Запоріжжя:

11:00 – №902/901 Запоріжжя - Хелм;

12:20 – №223/224 Запоріжжя - Львів;

16:05 – №227/228 Запоріжжя - Ковель

Додаткові евакорейси з Кривого Рогу:

10:30 – №916/915 Кривий Ріг - Хелм.

Також додаткові евакуаційні поїзди вирушать 9 березня з Лиману – о 13:00 до Львова, та з Одеси – поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.

Цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня виглядатиме так:

№ 954 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 956 Львів – Хрубешув о 07:10;

№35/36 Львів - Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.

В "Укрзалізниці" також нагадали, що зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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