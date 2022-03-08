"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових та евакуаційних поїздів на 9 березня

Зокрема, зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
"Укрзалізниця" опублікувала графік, за яким курсуватимуть поїзди 9 березня. Зокрема, опублікований список додаткових та евакуаційних рейсів як по Україні, так і за кордон.
Про це повідомили в компанії ввечері 8 березня.
"Укрзалізниця" продовжує зшивати країну рейсами. 9 березня їдемо за таким графіком", – йдеться у повідомленні.
З Києва курсуватимуть такі рейси:
- 01:00 – "Інтерсіті+" Дарниця - Харків
- 06:23 – №142 Львів - Лиман
- 06:23 – №114 Львів - Лиман
- 07:00 – №722 Дарниця - Харків
- 07:00 – №732 Дарниця - Дніпро
- 08:00 – №705 Дарниця - Львів
- 12:06 – №45 Ужгород - Лиман
- 13:34 – №114/142 Лиман - Львів
- 14:07 – №749 Київ - Івано-Франківськ
- 14:25 – №769 Київ - Кам’янець-Подільський
- 15:02 – №55 Київ - Рахів
- 17:00 – №743 Київ - Львів
- 17:12 – №13 Київ - Солотвино
- 17:42 – №792 Київ - Кременчук
- 17:42 – №790 Київ - Кропивницький
- 18:30 – №81 Київ - Ужгород
- 19:06 – №44 Київ - Івано-Франківськ
- 19:48 – №95 Київ - Рахів
- 20:05 – №29 Київ - Ужгород
- 20:12 – №49 Київ - Трускавець
- 20:21 – №59 Київ - Чоп
- 20:21 – №57 Київ - Ворохта
- 21:07 – №38 Київ - Запоріжжя
- 21:15 – №105 Київ - Одеса
- 21:22 – №97 Київ - Ковель
- 22:03 – №149 Полтава - Чернівці
- 22:10 – №17 Харків - Ужгород
- 22:22 – №7 Київ - Чернівці
- 22:37 – №91 Київ - Львів
- 22:47 – №46 Лиман - Ужгород
- 23:46 – №771 Київ - Хмельницький
З Харкова курсуватимуть такі рейси:
- 04:11 – №114, 142 Лиман - Львів
- 07:15 – ІС+ Харків - Львів
- 08:00 – ІС+ Харків - Львів
- 12:36 – №46 Лиман - Ужгород
- 14:00 – ІС+ Харків - Львів
- 14:39 – №114, 142 Львів - Лиман
- 15:09 – №15 Харків – Рахов
- 17:00 – №723 Харків - Львів
- 19:27 – №795 Харків - Дніпро
- 21:08 – №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
- 21:43 – №7 Харків - Одеса
- 22:40 – №45 Ужгород - Лиман
- 15.02 – Харків-Ужгород
З Дніпра курсуватимуть такі рейси:
- 06:23 – №796 Дніпро - Харків
- 14:00 – №732 Дніпро - Львів
- 14:26 – №41 Дніпро - Трускавець
- 16:39 – №6 Запоріжжя - Рахів
- Із Запоріжжя курсуватимуть такі рейси:
- 11:07 – №006 Рахів - Запоріжжя
- 12:20 – №120 Запоріжжя - Львів
- 14:45 – №005 Запоріжжя - Рахів
Із Вінниці курсуватимуть такі рейси:
- 00:28 – №105 Київ - Одеса
- 00:58 – №078 Одеса - Ковель
- 01:05 – №041 Дніпро - Трускавець
- 02:35 – №771 Київ - Хмельницький
- 03:42 – №060 Чоп - Київ
- 03:42 – №058 Ворохта - Київ
- 03:54 – №106 Одеса - Київ
- 04:31 – №081 Ужгород - Київ
- 04:42 – №050 Трускавець – Київ
- 06:03 – №056 Рахів – Київ
- 06:47 – №770 Кам’янець-Подільський – Київ
- 16:41 – №772 Хмельницький - Київ
- 17:20 – №769 Київ – Кам’янець-Подільський
- 18:07 – №055 Київ – Рахів
- 20:50 – №716 Львів – Київ
- 21:45 – №081 Київ – Ужгород
- 22:32 – №042 Трускавець – Дніпро
- 23:17 – №049 Київ – Трускавець
- 23:26 – №057 Київ – Ворохта
- 23:26 – №059 Київ – Чоп
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз анонсовані такі рейси:
Додаткові евакорейси з Харкова:
- 9:40 – №229/230 Харків - Ужгород;
- 10:40 – №239/240 Харків - Львів;
Додаткові евакорейси з Дніпра:
- 8:00 – №907/908 Дніпро - Хелм;
- 10:30 – №911/912 Дніпро - Хелм;
- 11:00 – №203/204 Дніпро - Чоп;
- 15:00 – №213/212 Дніпро - Трускавець
Додаткові евакорейси по з Запоріжжя:
- 11:00 – №902/901 Запоріжжя - Хелм;
- 12:20 – №223/224 Запоріжжя - Львів;
- 16:05 – №227/228 Запоріжжя - Ковель
Додаткові евакорейси з Кривого Рогу:
- 10:30 – №916/915 Кривий Ріг - Хелм.
Також додаткові евакуаційні поїзди вирушать 9 березня з Лиману – о 13:00 до Львова, та з Одеси – поїзд №238/237 о 22:32 до Ужгорода.
Цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 9 березня виглядатиме так:
- № 954 Львів – Хрубешув о 00:01;
- № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
- № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
- № 956 Львів – Хрубешув о 07:10;
- №35/36 Львів - Пшемисль о 07:10;
- № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
- № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
- № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
- № 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;
- № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
- № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);
- № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;
- № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30.
В "Укрзалізниці" також нагадали, що зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.
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