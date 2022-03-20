"Укрзалізниця" опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21 березня

Вже 25 днів українці продовжують рятуватись від російської агресії.

"Укрзалізниця" оновила графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21 березня.

Про це йдеться у повідомленні перевізника.

Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;

11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ.

Дніпро:

10:30 - №901/902 Дніпро - Хелм.

Краматорськ:

13:00 - №271/270 Краматорськ - Львів;

16:00 - №273/272 Краматорськ - Львів.

Додаткові рейси також відправляться:

з Одеси до Ужгорода о 22:32,

з Києва до Хелма о 19:13.

"Укрзалізниця наголошує, що актуальний графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com".

Також стало відомо, що "Укрзалізниця" повертає платний проїзд на потягах у напрямках із заходу в центр, на схід та на південь, а також за кордон.

Захід України перетворився на штаби гуманітарної допомоги та центри розселення біженців

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