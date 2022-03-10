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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 11 березня

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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 11 березня

Укрзалізниця

Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запустила новий евакуаційний маршрут Одеса – Тульча.

"Укрзалізниця" опублікувала графік рейсів на 11 березня зі станцій Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Вінниця та інших міст.

Також стало відомо, як курсуватимуть потяги за кордон. Зокрема, запущено новий евакуаційний маршрут Одеса - Тульча. Про це йдеться у Telegram-каналі "УЗ".

З Києва:

  • 06:23 - №114, 142 Львів - Лиман
  • 07:00 - №732 Дарниця - Дніпро
  • 08:00 - №705 Дарниця - Львів
  • 12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ
  • 13:34 - №114/142 Лиман - Львів    
  • 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
  • 14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський 
  • 15:02 - №55 Київ - Рахів     
  • 17:00 - №743 Київ - Львів
  • 17:12 - №13 Київ - Солотвино
  • 17:42 - №792 Київ - Кременчук
  • 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
  • 18:30 - №81 Київ - Ужгород
  • 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
  • 19:48 - №95 Київ - Рахів
  • 20:05 - №29 Київ - Ужгород
  • 20:12 - №49 Київ - Трускавець
  • 20:21 - №59 Київ - Чоп
  • 20:21 - №57 Київ - Ворохта
  • 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
  • 21:15 - №105 Київ - Одеса 
  • 21:22 - №97 Київ - Ковель
  • 21:50 - №15 Харків - Рахів
  • 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
  • 22:22 - №7 Київ - Чернівці
  • 22:37 - №91 Київ - Львів
  • 22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород
  • 22:49 - №138 Хмельницький - Лиман
  • 23:46 - №771 Київ – Хмельницький

Рейси по ст. Харків:          

  • 04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
  • 07:15 - ІС+ Харків - Львів
  • 12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород
  • 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
  • 15:09 - №15 Харків - Рахів
  • 19:27 - №795 Харків - Дніпро
  • 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
  • 21:43 - №7 Харків - Одеса
  • 22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ

Рейси по ст. Дніпро:

  • 06:23 - №796 Дніпро - Харків
  • 08:16 - №738 Запоріжжя - Київ
  • 14:00 - №731 Дніпро - Львів
  • 14:26 - №41 Дніпро - Трускавець 
  • 16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів  

Рейси по ст. Запоріжжя:

  • 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
  • 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів  
  • 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів  

Рейси по ст. Вінниця:

  • 00:28 - №105 Київ - Одеса
  • 00:58 - №078 Одеса - Ковель
  • 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
  • 02:35 - №771 Київ - Хмельницький
  • 03:42 - №060 Чоп - Київ   
  • 03:42 - №058 Ворохта - Київ
  • 03:54 - №106 Одеса - Київ
  • 04:31 - №081 Ужгород - Київ
  • 04:42 - №050 Трускавець - Київ
  • 06:03 - №056 Рахів - Київ
  • 06:47 - №770 Кам’янець-Подільський - Київ
  • 16:41 - №772 Хмельницький - Київ
  • 17:20 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
  • 18:07 - №055 Київ - Рахів
  • 19:38 - №138 Хмельницький - Лиман
  • 20:50 - №716 Львів - Київ
  • 21:45 - №081 Київ - Ужгород
  • 22:32 - №042 Трускавець - Дніпро
  • 23:17 - №049 Київ - Трускавець
  • 23:26 - №057 Київ - Ворохта
  • 23:26 - №059 Київ - Чоп

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже зараз можемо анонсувати наступне:

Краматорськ

  • Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00

Харків

  • Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Дніпро

  • П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00

Кривий Ріг

  • Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00
  • Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50

Одеса

  • Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32

Житомир

  • Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00

Жмеринка

  • Поїзд 7904 Жмеринка – Львів, 14:00

Авдіївка

  • Поїзд 7931 Авдіївка – Дніпро, 15:00

А цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 11 березня виглядатиме так:

Польща

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Угорщина

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.

Словаччина

  • № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
  • № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

Румунія

Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запустила новий евакуаційний маршрут Одеса - Тульча (Румунія): о 23:23 з одеського вокзалу вирушає 4-вагонний поїзд до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30, рейс повністю безкоштовний.

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