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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 4 березня

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"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних рейсів на 4 березня

УНІАН

Також на 4 березня призначені евакуаційні поїзди для виїзду за кордон.

"Укрзалізниця" опублікувала графік рейсів на 4 березня зі станцій Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Вінниця.

Про це повідомили в компанії у четвер ввечері, 3 березня.

"Понад 900 000 українських дітей та жінок евакуйовано "Укрзалізницею" до безпечних місць за тиждень війни. Це робить наших воїнів сильнішими та впевненішими, а ми тим часом готуємось одного дня – скоро! – повертати їх усіх зворотними рейсами на схід", – йдеться у повідомленні.

Рейси по ст. Київ:

  • 01:56 - №17 Ужгород - Харків 
  • 04:02 - №21 Харків - Трускавець 
  • 04:21 - №150 Чернівці - Полтава 
  • 04:21 - №130 Ворохта - Кременчук
  • 04:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка 
  • 05:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький  
  • 09:00 - №959/960 Київ – Ужгород
  • 09:00 - №705 Дарниця - Львів 
  • 06:23 - №142 Львів - Лиман
  • 06:23 - №114 Львів - Лиман  
  • 10:00 - №715 Дарниця - Львів 
  • 11:50 - №738 Київ - Запоріжжя
  • 12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ
  • 13:34 - №114/142 Лиман - Львів     
  • 14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
  • 14:07 - №749 Київ - Львів     
  • 14:25 - №769 Київ - Кам'янець-Подільський  
  • 15:02 - №55 Київ - Рахів      
  • 17:12 - №13 Київ - Солотвино
  • 17:42 - №792 Київ - Кременчук
  • 17:42 - №790 Київ - Кропивницький
  • 18:30 - №81 Київ - Ужгород 
  • 18:48 - №67 Київ - Варшава  
  • 19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ 
  • 19:48 - №95 Київ - Рахів 
  • 20:05 - №29 Київ - Ужгород
  • 20:12 - №49 Київ - Трускавець 
  • 20:21 - №59 Київ - Чоп
  • 20:21 - №57 Київ - Ворохта
  • 21:07 - №38 Київ - Запоріжжя 
  • 21:15 - №105 Київ - Одеса  
  • 21:22 - №97 Київ - Ковель
  • 21:28 - №76 Київ - Кривий Ріг
  • 22:03 - №130 Кременчук - Ворохта 
  • 22:03 - №149 Полтава - Чернівці
  • 22:03 - №209 Харків - Чернівці
  • 22:10 - №17 Харків - Ужгород
  • 22:22 - №7 Київ - Чернівці
  • 22:37 - №91 Київ - Львів 
  • 22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород
  • 22:58 - №907 Київ - Краматорськ
  • 23:05 - №80 Київ - Дніпро  
  • 23:18 - №138 Хмельницький - Краматорськ   
  • 23:46 - №771 Київ - Хмельницький
  • 23:59 - №139 Київ - Кам'янець-Подільський 

Рейси по ст. Харків:

  • 04:11 - №114 Лиман - Львів
  • 04:11 - №142 Лиман - Львів 
  • 11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка 
  • 12:25 - №209 Харків - Чернівці
  • 12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород 
  • 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
  • 17:00 - №723 Харків - Львів
  • 15:09 - №17 Харків - Ужгород
  • 19:27 - №795 Харків - Дніпро 
  • 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ 
  • 21:43 - №7 Харків - Одеса
  • 22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ  

Рейси по ст. Дніпро:

05:00 - №38 Київ - Запоріжжя 
06:23 - №796 Дніпро - Харків
09:27 - №6 Рахів - Запоріжжя   
09:54 - №738 Запоріжжя - Київ 
14:26 - №41 Дніпро - Трускавець  
16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів 
19:07 - №738 Київ - Запоріжжя 

Рейси по ст. Запоріжжя:

  • 08:16 - №738 Запоріжжя - Київ  
  • 11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя 
  • 12:20 - №120 Запоріжжя - Львів   
  • 14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів   
  • 19:47 - №072 Запоріжжя – Київ 
  • 20:37 - №068 Запоріжжя - Львів 
  • 21:38 - №038 Запоріжжя - Київ 
  • 22:26 - №068 Львів  - Запоріжжя 

Рейси по ст. Вінниця:

  • 00:28 - №105 Київ – Одеса 
  • 00:58 - №078 Одеса – Ковель 
  • 01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
  • 02:35 - №771 Київ – Хмельницький 
  • 03:42 - №060 Чоп – Київ   
  • 03:42 - №058 Ворохта – Київ 
  • 03:54 - №106 Одеса – Київ 
  • 04:31 - №081 Ужгород – Київ 
  • 04:42 - №050 Трускавець – Київ 
  • 05:46 - №086 Запоріжжя – Львів 
  • 06:03 - №056 Рахів – Київ 
  • 06:47 - №770 Кам'янець-Подільський – Київ 
  • 06:54 - №021 Харків - Трускавець
  • 09:16 - №138 Лиман – Хмельницький 
  • 10:23 - №070 Запоріжжя - Львів 
  • 16:41 - №772 Хмельницький - Київ 
  • 17:20 - №769 Київ – Кам'янець-Подільський
  • 17:43 - №086 Львів – Запоріжжя 
  • 18:07 - №055 Київ – Рахів
  • 19:42 - №138 Хмельницький – Лиман 
  • 20:50 - №716 Львів – Київ 
  • 21:45 - №081 Київ – Ужгород 
  • 22:32 - №042 Трускавець – Дніпро 
  • 23:17 - №049 Київ – Трускавець 
  • 23:26 - №057 Київ – Ворохта 
  • 23:26 - №059 Київ – Чоп
  • 23:53 - №022 Трускавець – Харків 

На додачу до вказаних регулярних рейсів, заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та Інтерсіті+:

  • 4 рейси з Харкова до Львова;
  • 2 рейси з Лимана на Ужгород;
  • Додаткові рейси Запоріжжя-Львів, Дніпро-Львів, Кривий Ріг-Львів, Одеса-Ужгород.

А також електричками:

  • з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому;
  • з Житомира до Львова з пересадкою по Бердичеву. 

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 4 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон: 

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 01:51;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 04:40;
  • № 950/949 Львів – Хрубешув о 06:25;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:40;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 11.38;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм о 14:00;
  • № 7616/7617 Хелм – Львів о 21:30;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 14:26;
  • № 7613/7614 Львів – Пшемисль о 17:13;
  • № 7615/7616 Львів – Пшемисль о 19:55;
  • № 7618/7619 Львів – Хелм о 20:45;
  • № 7620/7621 Хелм – Львів о 04:25;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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