"Укрзалізниця" опублікували графік додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня

Призначено рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси.

"Укрзалізниця" опублікували графік додатково призначених евакуаційних залізничних рейсів на 26 березня.

Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

Зауважимо, що актуальний графік регулярних поїздів на кожен наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.

Київ, вокзал Дарниця:

9:00 – Інтерсіті+ Київ-Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ-Львів.

Харків:

8:00 – Інтерсіті+ Харків-Львів,

11:30 – №229/230 Харків-Ужгород,

15:00 – Інтерсіті+ Харків-Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро-Чоп.

Краматорськ:

13:00 ­– №274/273 Краматорськ-Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ-Львів.

Додатковий рейс також вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий закордонний рейс сполученням Львів-Хелм. Вартість квитків стартує від 177 грн.