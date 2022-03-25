"Укрзалізниця" опублікували графік додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня

Призначено рейси з Києва, Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси.
"Укрзалізниця" опублікували графік додатково призначених евакуаційних залізничних рейсів на 26 березня.
Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.
Зауважимо, що актуальний графік регулярних поїздів на кожен наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.
Київ, вокзал Дарниця:
- 9:00 – Інтерсіті+ Київ-Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ-Львів.
Харків:
- 8:00 – Інтерсіті+ Харків-Львів,
- 11:30 – №229/230 Харків-Ужгород,
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків-Львів.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро-Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №274/273 Краматорськ-Львів;
- 16:00 – №276/275 Краматорськ-Львів.
Додатковий рейс також вирушить з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила новий закордонний рейс сполученням Львів-Хелм. Вартість квитків стартує від 177 грн.
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