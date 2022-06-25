"Укрзалізниця" планує повернути правила перевезення тварин, але з новими умовами

"Укрзалізниця", яка з початком війни евакуювала мільйони людей, підрахувала, що в потягах із небезпечних міст вивезла і понад сто тисяч тварин - скасувавши усі свої правила.

Були і пітони, і ігуани і акваріумні рибки. Зараз люди повертаються і залізничники думають, як зробити комфортною подорож додому усім своїм пасажирам, йдеться в ТСН.

Собака Ніколь - зірка української залізниці. Вона разом із своєю господинею-провідницею супроводжувала в евакуацію тисячі людей. Їздить і тепер, у собаки навіть з’явилась своя сторінка у соціальній мережі.

Коли почалась війна знайду Ніколь не було з ким залишити, а в рейс потрібно. Тому Тетяні залізничники дозволили брати в рейс собаку. І виявилось, що Ніколь дуже була потрібна пасажирам, була справжнім антистресом.

Люди тікали масова і часто забирали своїх улюбленців, тож «Укрзалізниця» скасувала усі обмеження. А сьогодні до ініціативи приєдналася дитяча залізниця у столиці. Тут дали можливість покататись зі своїми тваринками.

Провідниця Тетяна пригадує, евакуація була великим стресом. Але, як виявилось, не для тварин. «Це люди були стриврожені, а ось їхні улюбленці більше допомагали своїм господарям, заспокоювали їх. Іноді долучалась Ніколь до цього всього», - каже Таня.

На пероні із песиком Мією - майбутній машиніст Андрій. Розповідає, вони зустрілись через війну. «Ми його знайшли під обстрілами у Києві. Напевно загубився, тому ми його забрали і тепер живе у нас», - каже хлопчик.

Зараз люди, що виїздили зі своїх міст, вже повертаються і з-за кордону також. Тепер вже є час підготуватись до подорожі, тож «Укрзалізниця» думає, як поновити старі правила і вони були зручними для пасажирів із тваринами.

«Переглядаємо правила, дивимось, як зробити простішим, щоб людям не потрібно було паперові багажні квитанції виписувати на тварин, а також зручно онлайн купувати ці документи», - каже член правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

А ще - на вокзалах подумують створити спеціальні зони для домашніх улюбленців, щоб там була і їжа, і вода - за потреби.

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