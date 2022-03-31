"Укрзалізниця" покращила залізничне сполучення для міста-героя Харкова: деталі

Також відновлюється продаж квитків на 10 днів уперед для понад 40 основних рейсів країною.

АТ "Укрзалізниця" призначила новий поїзд №21/22 сполученням Харків - Трускавець. Він курсуватиме через день вже від 2 квітня.

Про це інформує пресслужба "УЗ".

Як повідомляється, поїзд відправлятиметься з Харкова о 20:15 і прибуватиме до Трускавця о 14:33. У зворотному напрямку – виїжджати з Трускавця о 16:00 та прибувати до Харкова о 10:48.

Також в "Укрзалізниці" зазначили, що фіксують завершення активної фази евакуації та вважають, що необхідно забезпечити регулярну прогнозовану логістику для розвитку економіки. Тому відновлюється продаж квитків на 10 днів уперед для понад 40 основних рейсів країною.

Водночас із кожного регіону, де є потреба в евакуації, відправлятиметься мінімум один безкоштовний рейс на добу. З переліком безкоштовних рейсів та рейсів з відкритим продажем квитків (у тому числі міжнародних) можна ознайомитись на сайті: https://uz-vezemo.com.

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