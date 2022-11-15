"Укрзалізниця" попередила про затримку майже десятка потягів через атаки РФ: перелік

У разі тривалої відсутності електроенергії, є резервні тепловози для рейсів.

У вівторок, 15 листопада, у зв’язку з масованими ракетними атаками росіян на інфраструктуру України деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою.

Про це попередили в "Укрзалізниці".

Зокрема, через відсутність напруги в контактній мережі та масштабну повітряну тривогу затримуються наступні рейси:

№88 Ковель - Запоріжжя затримується орієнтовно на 30 хвилин;

№17 Харків - Ужгород затримується на 30 хвилин;

№711 Краматорськ - Київ відправився під резервним тепловозом із затримкою в межах 40 хвилин.

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Також через відсутність напруги на невизначений час затримуються рейси №715 Київ - Перемишль, №750 Ужгород - Київ, безпересадкові вагони Відень - Київ, №772 Хмельницький - Київ, №86 Львів - Запоріжжя, №55 Київ - Рахів.

"Укрзалізниця підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії. Пасажири, які прибуватимуть на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах. Ситуація контрольована, зберігаємо спокій і продовжуємо рух до перемоги", - додала пресслужба УЗ.

Нагадаємо, росіяни вдень 15 листопада масовано обстріляли Україну.

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Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В Києві, як повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, ситуація вкрай важка. Через масовану ракетну атаку Росії без світла залишилася щонайменше половина міста.

Також у Черкаській області попередили про аварійні відключення світла. А на Полтавщині впроваджені аварійні відключення електроенергії на всі 10 черг. Подібні обмеження необхідні для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

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