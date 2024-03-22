"Укрзалізниця" попередила про затримку низки потягів через атаку РФ по Україні: подробиці

Які потяги УЗ прибудуть не за розкладом.

"Укрзалізниця" попередила, що в результаті нічних обстрілів України росіянами знеструмлено декілька ділянок. Фахівці задіяли резервні схеми живлення та тепловози, всі поїзди продовжують рух.

Про це пише пресслужба УЗ.

Зокрема у Харківському вузлі рух усіх поїздів, включно з швидкісними електропоїздами Hyundai Rotem, здійснюватиметься тепловозною тягою.

Харківський вокзал переведено на резервне живлення, всі системи працюють, Фортеця Незламності та дитячий простір відчинені для відвідувачів.

"Затримки всіх поїздів можна традиційно побачити на uz-vezemo.uz.gov.ua, а ми нагадуємо, що якщо ви все ж пропустили свій рейс через обстріли та вимушену зупинку метро у незламному Харкові або деінде - ми приймемо вас на наступний рейс аналогічного напрямку за тим же квитком", – йдеться у повідомленні.

Станом на 8:30 ранку 22 березня затримку оголосили на таких рейсах:

№51/52 Пшемисль - Головний-Київ-Пас. (+2:32)8

№37/38 Запоріжжя-1-Київ-Пас. (+2:17);

№75/76 Київ-Пас.-Кривий Ріг-Головний (+2:13);

№715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+2:02);

№43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+1:23);

№109/110 Херсон-Львів (+1:20);

№95/96 Рахів-Київ-Пас. (+1:11);

№255/256 Рахів-Київ-Пас. (+1:04);

№35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:55);

№37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:55);

№45/46 Харків-Пас.-Ужгород (+0:46);

№1/2 Івано-Франківськ-Харків-Пас. (+0:33);

№101/102 Херсон-Краматорськ (+0:33)

№201/202 Ворохта-Харків-Пас. (+0:33).

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