"Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення на деокуповану Харківщину

"Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення на звільнену від російських окупантів Харківщину. З 15 вересня між Харковом та Балаклією почав курсувати рейковий автобус.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Поїзд №6403/6402 Харків - Балаклія - Харків вирушатиме щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 08:55. З Балаклії вирушатиме о 09:15 та прибуває до Харкова об 11:10.

Поїзд №6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40. З Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибувати до Харкова о 19:55.

Робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.

На маршруті використовується зручний рейковий автобус. Вартість проїзду з Харкова до Балаклії - 29 грн. Квитки можна придбати в касах та у провідників під час подорожі.

Нагадаємо, у деокупованій Балаклії стався трагічний випадок. На розтяжці підірвався чоловік.

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