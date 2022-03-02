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"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди з Дніпра і Запоріжжя

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"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди з Дніпра і Запоріжжя

pixabay.com

Рейси призначені до Києва та на захід країни.

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди з Дніпра і Запоріжжя на середу, 2 березня.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Три потяги вирушать у рейс з Дніпра за такими напрямками:

Дніпро - Львів 10:30
№80 Дніпро - Київ 14:00
№41 Дніпро-Трускавець 14:20

Три потяги вирушать із Запоріжжя:

№86 Запоріжжя-Львів 09:30
№738 Запоріжжя - Київ 10:50
№4 Запоріжжя - Ужгород 14:45

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси з Харкова до Тернополя і Львова.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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