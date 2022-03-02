"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди з Дніпра і Запоріжжя

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди з Дніпра і Запоріжжя

Рейси призначені до Києва та на захід країни.

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди з Дніпра і Запоріжжя на середу, 2 березня.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Три потяги вирушать у рейс з Дніпра за такими напрямками:

Дніпро - Львів 10:30

№80 Дніпро - Київ 14:00

№41 Дніпро-Трускавець 14:20

Три потяги вирушать із Запоріжжя:

№86 Запоріжжя-Львів 09:30

№738 Запоріжжя - Київ 10:50

№4 Запоріжжя - Ужгород 14:45

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси з Харкова до Тернополя і Львова.