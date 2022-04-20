"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 20 квітня: звідки можна виїхати

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 20 квітня: звідки можна виїхати

"Укрзалізниця" на середу, 20 квітня, призначила сім додаткових евакуаційних рейсів з різних куточків України.

Про це повідомили в компанії.

Зазначається, що час відправлення може змінюватись. Інформація на сайті УЗ оновлюється щоденно близько 00:00.

Додаткові евакуаційні рейси на 20.04.2022:

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

04:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.

11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород

22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

Нагадаємо, в Україні, як внутрішні переселенці, офіційно зареєструвалися майже 1,5 млн людей. Від 8 квітня їм нараховуються державні виплати.

Данило Гетманцев про евакуацію бізнесу в умовах війни та що буде з податками в країні

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