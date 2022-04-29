"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 29 квітня: звідки можна виїхати

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 29 квітня: звідки можна виїхати

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 29 квітня із Запоріжжя, Львова, Покровська, Чопа та Івано-Франковська.

Про це повідомили в УЗ.

Зазначається, що час відправлення може змінюватись.

Додаткові евакуаційні рейси на 29.04.2022:

11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

Інформація щодо евакуаційних рейсів на сайті компанії оновлюється щоденно близько 00:00.

Нагадаємо, Дніпро перебуває під загрозою ракетних ударів з боку РФ. Наразі з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні, якими можна виїхати до інших міст.

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