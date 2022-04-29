"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 29 квітня: звідки можна виїхати

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 29 квітня із Запоріжжя, Львова, Покровська, Чопа та Івано-Франковська.
Про це повідомили в УЗ.
Зазначається, що час відправлення може змінюватись.
Додаткові евакуаційні рейси на 29.04.2022:
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
- 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.
Інформація щодо евакуаційних рейсів на сайті компанії оновлюється щоденно близько 00:00.
Нагадаємо, Дніпро перебуває під загрозою ракетних ударів з боку РФ. Наразі з міста не передбачено евакуаційних потягів, проте є платні, якими можна виїхати до інших міст.
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