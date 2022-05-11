Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Укрзалізниця" призначила на 11 травня евакуаційний поїзд із Покровська до Львова: розклад

Дата публікації
Перегляди
304
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Укрзалізниця" призначила на 11 травня евакуаційний поїзд із Покровська до Львова: розклад

Фото: Getty Images

Компанія повідомила про додатковий поїзд із Донецької області до Львова.

АТ "Укрзалізниця" на 11 травня призначила додатковий евакуаційний поїзд із м. Покровськ через м. Дніпро до Львова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.  

Поїзд №234/233 вирушить із Покровська о 16:30

Однак компанія попереджає, що час відправлення може змінюватись.

Нагадаємо, київська кільцева електричка стала працювати довше.

Читайте також:

На залізничній лінії "Київ-Ковель" відновили регулярні перевезення

На залізничній лінії "Київ-Ковель" відновили регулярні перевезення
Наступна публікація