"Укрзалізниця" призначила на 11 травня евакуаційний поїзд із Покровська до Львова: розклад

"Укрзалізниця" призначила на 11 травня евакуаційний поїзд із Покровська до Львова: розклад

Компанія повідомила про додатковий поїзд із Донецької області до Львова.

АТ "Укрзалізниця" на 11 травня призначила додатковий евакуаційний поїзд із м. Покровськ через м. Дніпро до Львова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №234/233 вирушить із Покровська о 16:30.

Однак компанія попереджає, що час відправлення може змінюватись.

Нагадаємо, київська кільцева електричка стала працювати довше.

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