"Укрзалізниця" призначила на 16 травня один додатковий евакуаційний поїзд

"Укрзалізниця" призначила на 16 травня один додатковий евакуаційний поїзд

“Укрзалізниця” призначила додатковий евакуаційний поїзд з Покровська.

Час відправлення рейсів може змінюватись, пасажирів просять стежити за оновленнями.

Про це “Укрзалізниця” повідомляє на своєму офіційному сайті.

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Поїзд номер 234/233 їхатиме за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів. Попередній час відправлення – 16:30. Як зазначають в УЗ, час відправлення поїздів може змінюватися, тому варто стежити за інформацією на сайті.

Нагадаємо, київська кільцева електричка стала працювати довше.

Крім того, стало відомо, як жителі Херсонщини можуть евакуюватися до Кривого Рогу.

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