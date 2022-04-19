"Укрзалізниця" призначила на 19 квітня два евакуаційні потяги зі Сходу України

Точний час відправки можна дізнатися у довідковій вокзалів та на гарячій лінії.
Для евакуації людей з Донецької та Луганської областей "Укрзалізниця" на сьогодні, 19 квітня, призначила два евакуаційні потяги.
Про це компанія повідомила у своєму телеграм-каналі.
Йдеться про такі потяги:
- №45 Лозова – Ужгород;
- №233 Покровськ – Чоп.
Точний час відправки традиційно "Укрзалізниця" не публікує - він доступний у довідковій вокзалів та на гарячій лінії 0 800 503 111.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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