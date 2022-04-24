"Укрзалізниця" призначила на 24 квітня додаткові евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

"Укрзалізниця" оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на неділю, 24 квітня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Графік евакуаційних потягів 24 квітня:
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів;
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1;
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро;
- 4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.;
- 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород;
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород.
Час відправлення може змінюватись, пасажирів просять стежити за оновленнями.
Нагадаємо, жителі Херсонщини можуть евакуюватися до Кривого Рогу.
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