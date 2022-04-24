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"Укрзалізниця" призначила на 24 квітня додаткові евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

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"Укрзалізниця" призначила на 24 квітня додаткові евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

t.me/UkrzalInfo

"Укрзалізниця" оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на неділю, 24 квітня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.  

Графік евакуаційних потягів 24 квітня:

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів; 
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1; 
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп; 
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро; 
  • 4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.;
  • 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород; 
  • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород.

Час відправлення може змінюватись, пасажирів просять стежити за оновленнями.

Нагадаємо, жителі Херсонщини можуть евакуюватися до Кривого Рогу.

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