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"Укрзалізниця" призначила на 25 квітня додаткові евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

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"Укрзалізниця" призначила на 25 квітня додаткові евакуаційні рейси: звідки і куди можна виїхати

Associated Press

"Укрзалізниця" оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на понеділок, 25 квітня.

"Укрзалізниця" з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей. Найбільше пасажирів виїхало до Польщі. Також компанія вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси. 

Про це повідомляє пресслужба компанії.  

Графік евакуаційних потягів 25 квітня:

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів; 
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1; 
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп; 
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро; 
  • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.;
  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ.

Нагадаємо, з Херсонської області за останні три дні вдалося евакуювати понад п'ять тисяч цивільних.

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