"Укрзалізниця" призначила на 29 травня евакуаційний рейс з Донецької області: розклад

"Укрзалізниця" призначила на 29 травня евакуаційний рейс з Донецької області: розклад

Поїзд відправиться до Львова через Дніпро.

АТ "Укрзалізниця" призначило на 29 травня один евакуаційний поїзд.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Потяг відправиться з Покровська до Львова, через Дніпро.

Додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить у рейс о 16:30.

"Укрзалізниця" також попереджає про можливі зміни часу відправлення.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінює графік курсування потяга Київ-Варшава.

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