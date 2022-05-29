"Укрзалізниця" призначила на 29 травня евакуаційний рейс з Донецької області: розклад

Поїзд відправиться до Львова через Дніпро.
АТ "Укрзалізниця" призначило на 29 травня один евакуаційний поїзд.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Потяг відправиться з Покровська до Львова, через Дніпро.
Додатковий евакуаційний потяг №234/233 Покровськ - Дніпро - Львів вирушить у рейс о 16:30.
"Укрзалізниця" також попереджає про можливі зміни часу відправлення.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінює графік курсування потяга Київ-Варшава.
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