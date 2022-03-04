Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Укрзалізниця" призначила ще кілька додаткових евакуаційних поїздів на 4 березня

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Укрзалізниця" призначила ще кілька додаткових евакуаційних поїздів на 4 березня

УНІАН

Ввечері можна буде виїхати з трьох міст України.

В "Укрзалізниці" призначили додаткові евакуаційні поїзди на п'ятницю, 4 березня.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Так, в п'ятницю, 4 березня, буде ще три додаткових евакуаційних рейса:

  • 17:00 поїзд Харків-Хелм (з пересадкою до станції Варшава)
  • 22:00 поїзд Київ-Чоп
  • 22:32 поїзд Одеса-Ужгород

Як повідомлялось, станом на 4 березня 2022 року вісім додаткових потягів почали курсувати з Кривого Рогу, Харкова, Лиману, Дніпра, Запоріжжя до Львова і ще один — до Ужгорода.

Як волонтери організують евакуацію людей зі столиці

Як волонтери організують евакуацію людей зі столиці

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од., 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од., 
  • артилерійських систем –105 од., 
  • РСЗВ - 50 од., 
  • засоби ППО - 18 од.,
  • літаків – 33 од. (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од., 
  • автомобільної техніки - 404 од.,
  • легкі швидкісні катери - 2 од.,
  • цистерн із ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація