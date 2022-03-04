"Укрзалізниця" призначила ще кілька додаткових евакуаційних поїздів на 4 березня

"Укрзалізниця" призначила ще кілька додаткових евакуаційних поїздів на 4 березня

Ввечері можна буде виїхати з трьох міст України.

В "Укрзалізниці" призначили додаткові евакуаційні поїзди на п'ятницю, 4 березня.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Так, в п'ятницю, 4 березня, буде ще три додаткових евакуаційних рейса:

17:00 поїзд Харків-Хелм (з пересадкою до станції Варшава)

22:00 поїзд Київ-Чоп

22:32 поїзд Одеса-Ужгород

Як повідомлялось, станом на 4 березня 2022 року вісім додаткових потягів почали курсувати з Кривого Рогу, Харкова, Лиману, Дніпра, Запоріжжя до Львова і ще один — до Ужгорода.