"Укрзалізниця" розповіла про пошкодження, яких зазнала інфраструктура після вибуху в Києві

За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Внаслідок ракетної атаки на Київ уламки снаряду впали поруч з Південним вокзалом. Пошкоджено міську теплотрасу.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Вокзал значних пошкоджень не зазнав. "Тимчасово закриті Північні платформи, зранку вони будуть оглянуті. Незначним чином пошкоджено залізничну інфраструктуру - обірвано контактний провід, на рух пасажирських поїздів не впливає", - додали у відомстві.
Також пошкоджено приміський поїзд - вибито шибки, він був без пасажирів.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, що сьогодні, 2 березня, ввечері пролунав потужний вибух, який було чути біля вокзалу, це звук від знищення ворожої ракети, яка призначалась одному з центрів управління. Її вдалося знищити завдяки ППО.