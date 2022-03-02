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"Укрзалізниця" розповіла про пошкодження, яких зазнала інфраструктура після вибуху в Києві

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"Укрзалізниця" розповіла про пошкодження, яких зазнала інфраструктура після вибуху в Києві

Скриншот з відео

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Внаслідок ракетної атаки на Київ уламки снаряду впали поруч з Південним вокзалом. Пошкоджено міську теплотрасу. 

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Вокзал значних пошкоджень не зазнав. "Тимчасово закриті Північні платформи, зранку вони будуть оглянуті. Незначним чином пошкоджено залізничну інфраструктуру - обірвано контактний провід, на рух пасажирських поїздів не впливає", - додали у відомстві. 

Також пошкоджено приміський поїзд - вибито шибки, він був без пасажирів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 березня, ввечері пролунав потужний вибух, який було чути біля вокзалу, це звук від знищення ворожої ракети, яка призначалась одному з центрів управління. Її вдалося знищити завдяки ППО.

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