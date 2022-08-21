"Укрзалізниця" скасовує приміські та регіональні рейси з та до Харкова на День Незалежності

Протягом Дня Незалежності комендантська година на Харківщині триватиме від вечора 23 серпня до ранку 25 серпня.

У зв’язку з введенням комендантської години у Харківській області від 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня, "Укрзалізниця" з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з та до Харкова у зазначені дати.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Приміські та регіональні рейси з/до Харкова на День незалежності буде скасовано, а поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні. Просимо слідкувати за оновленнями на офіційних каналах Харківської ВЦА та Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харківській області змінюється час комендантської години. Так, від 22 серпня вона триватиме від 19:00 до 07:00 наступного дня.

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