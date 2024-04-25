"Укрзалізниця" сьогодні стала обʼєктом масових атак росії: є загиблі

Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників, четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії.

"Укрзалізниця" сьогодні стала обʼєктом масових атак Росії. Внаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook.

"Німе горе і невиправна трагедія для залізничної родини. Ми висловлюємо свої найглибші співчуття близьким загиблих. ⠀

Богдан Ковальов, 26 років.

Сергій Кузнецов, 37 років.

Михайло Бандрівський, 26 років. ⠀

Усі троє працювали електромеханіками на залізниці", – йдеться у повідомленні.

Окупанти також атакували Харківщину, в результаті чого постраждали троє співробітників.

На Черкащині ворожа атака пошкодила залізничну інфраструктуру, на щастя, без жертв. ⠀

Затримка поїздів через атаку РФ

Через ворожі атаки 25 квітня внесено тимчасові зміни до руху приміських поїздів у Харківській області:

⠀№6407 Харків-Пасажирський — Ізюм прямує до станції Балаклія.

⠀№6433 Харків-Пасажирський — Савинці прямує до станції Шебелинка.

⠀№6431 Харків-Левада — Ізюм курсує до зупинкової платформи Янківський.

⠀№6428 сполученням Ізюм — Шебелинка — скасовано.

⠀На 26 квітня внесено до руху приміських поїздів наступні зміни:

⠀№6410 Савинці — Харків-Пасажирський курсуватиме за маршрутом Шебелинка —Харків-Пасажирський.

Поїзд №6408 Ізюм — Харків-Левада — скасовано.

Поїзд далекого сполучення №111/112 Ізюм — Львів наразі очікує в безпеці на станції Савинці і проїде Балаклію з затримкою. Це також вплине на вчасність відправки поїзда №63/64 Харків — Львів.

Час затримки оновлюватиметься на порталі "Укрзалізниці".

Нагадаємо, в Україні чотири рази за день, 25 квітня, оголошувалася повітряна тривога.

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