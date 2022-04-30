"Укрзалізниця" тимчасово зупинила продаж квитків онлайн: яка причина

Через невідкладні технічні роботи "Укрзалізниця" тимчасово призупинила продаж електронних квитків на поїзди.

"Укрзалізниця" повідомила, що тимчасово призупиняє продаж електронних квитків на поїзди.

Про це повідомляє пресслужба перевізника у суботу, 30 квітня.

Зокрема, через невідкладні технічні роботи тимчасово призупинено продаж електронних квитків на поїзди, а також роботу сервісів онлайн-підтримки та гарячої лінії.

"Скоро все відновимо, перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Одеська обласна військова адміністрація видала розпорядження, згідно з яким, в Одесі запроваджується комендантська година від 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. У зазначений період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. У місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

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