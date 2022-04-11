"Укрзалізниця" від 12 квітня відновлює рух приміських потягів за п'ятьма напрямками

"Укрзалізниця" від 12 квітня відновлює рух приміських потягів за п'ятьма напрямками

Рейси курсуватимуть щодня.

"Укрзалізниця" від 12 квітня відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Так, від завтра, щодня курсуватимуть рейси за наступними напрямками:

Терещенська – Шостка (відправлення о 15:07, прибуття 15:30, зворотно - відправлення о 15:50, прибуття о 16:15).

Конотоп – Шостка (відправлення о 6:40, прибуття о 8:38, зворотно відправлення о 8:58, прибуття о 10:56).

Конотоп – Ворожба (відправлення о 9:20, прибуття об 11:29, зворотно відправлення о 11:55, прибуття 14:00).

Конотоп – Бахмач (відправлення о 7:00 та 15:50, прибуття о 7:40 та 16:30 відповідно, зворотно відправлення о 7:55 та 16:50, прибуття о 8:35 та 17:30 відповідно).

Хутір Михайлівський – Конотоп (відправлення о 6:15 та 13:50 - прибуття о 8:46 та 17:50 відповідно, зворотно - о 10:25 та 14:20, прибуття відповідно о 12:54 та 16:49.

Терещенська – Конотоп (відправлення о 7:14, прибуття о 8:46, курсуватиме лише 12 квітня замість маршруту Хутір Михайлівський – Конотоп

Нагадаємо, "Укрпошта" та "Укрзалізниця" запустили спільний проєкт для перевезення гуманітарних вантажів. Ціна доставлення гуманітарного вантажу коштуватиме 25 грн.

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