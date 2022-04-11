"Укрзалізниця" від 12 квітня відновлює рух приміських потягів за п'ятьма напрямками

Рейси курсуватимуть щодня.
"Укрзалізниця" від 12 квітня відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
Так, від завтра, щодня курсуватимуть рейси за наступними напрямками:
- Терещенська – Шостка (відправлення о 15:07, прибуття 15:30, зворотно - відправлення о 15:50, прибуття о 16:15).
- Конотоп – Шостка (відправлення о 6:40, прибуття о 8:38, зворотно відправлення о 8:58, прибуття о 10:56).
- Конотоп – Ворожба (відправлення о 9:20, прибуття об 11:29, зворотно відправлення о 11:55, прибуття 14:00).
- Конотоп – Бахмач (відправлення о 7:00 та 15:50, прибуття о 7:40 та 16:30 відповідно, зворотно відправлення о 7:55 та 16:50, прибуття о 8:35 та 17:30 відповідно).
- Хутір Михайлівський – Конотоп (відправлення о 6:15 та 13:50 - прибуття о 8:46 та 17:50 відповідно, зворотно - о 10:25 та 14:20, прибуття відповідно о 12:54 та 16:49.
- Терещенська – Конотоп (відправлення о 7:14, прибуття о 8:46, курсуватиме лише 12 квітня замість маршруту Хутір Михайлівський – Конотоп
Нагадаємо, "Укрпошта" та "Укрзалізниця" запустили спільний проєкт для перевезення гуманітарних вантажів. Ціна доставлення гуманітарного вантажу коштуватиме 25 грн.
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