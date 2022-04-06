"Укрзалізниця" від 7 квітня відновлює рух приміських потягів сполученням Харків – Суми

Поїзд відправлятиметься з Харкова о 8:00, а з Сум – о 14:00.

"Укрзалізниця" відновлює рух приміських потягів з Харкова до Сум.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзди курсуватимуть вже від 7 квітня за таким графіком:

Поїзд №6267 відправлятиметься з Харкова о 8:00 і прибуватиме до Сум о 13:27

Зворотно, з Сум відправлятиметься поїзд №6268 о 14:00, прибуватиме до Харкова о 19:09

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відзначила пожвавлення евакуації з лугансько-донецького напрямку і підтвердила готовність надати необхідну кількість рейсів та вагонів. Евакуаційні потяги вирушають за графіком.

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