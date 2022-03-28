"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків за 10 днів до відправлення

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків за 10 днів до відправлення

Це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію подорожі за умови придбання квитка.

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків на 10 днів наперед для понад 40 основних рейсів країною.

"3,2 млн пасажирів уже евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон, відтак "Укрзалізниця" фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України", - йдеться в повідомленні перевізника.

Квитки можна придбати:

Водночас "Укрзалізниця" збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними.

Перелік безкоштовних евакуаційних рейсів та рейсів із відкритим продажем (у тому числі міжнародних) вже є на сайті https://uz-vezemo.com.

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" змінює схему роботи евакуаційних поїздів.

Голова правління "Укрзалізниці" розповів про евакуацію українців

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