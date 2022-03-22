"Укрзалізниця" від 23 березня відновлює рух приміських поїздів на Одещині

Компанія повідомила графік рух приміських поїздів.

"Укрзалізниця" із 23 березня 2022 року відновлює рух приміських поїздів Одеса-Головна – Кароліно-Бугаз – Одеса-Головна.

Про це повідомляє пресслужба.

Потяги курсуватимуть за таким графіком:

Потяг №6342:

Відправлення зі ст. Кароліно-Бугаз о 6:04, прибуття на ст. Одеса-Головна о 7:53.

Потяг №6304:

Відправлення зі ст. Одеса-Головна о 8:44, прибуття на ст. Кароліно-Бугаз о 10:43.

Потяг №6343:

Відправлення зі ст. Кароліно-Бугаз о 10:51, прибуття на ст. Одеса-Головна о 12:37.

Потяг №6310:

Відправлення зі ст. Одеса-Головна о 17:43, прибуття на ст. Кароліно-Бугаз о 20:04

Компанія також повідомляє, що на дільниці Б.Дністровський – Кароліно-Бугаз та Кароліно-Бугаз – Б.Дністровський поїзди курсувати не будуть.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" роз'яснили, як і де купити квитки на міжнародні рейси.

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