"Укрзалізниця" від 23 березня відновлює рух приміських поїздів на Одещині

Компанія повідомила графік рух приміських поїздів.
"Укрзалізниця" із 23 березня 2022 року відновлює рух приміських поїздів Одеса-Головна – Кароліно-Бугаз – Одеса-Головна.
Про це повідомляє пресслужба.
Потяги курсуватимуть за таким графіком:
Потяг №6342:
Відправлення зі ст. Кароліно-Бугаз о 6:04, прибуття на ст. Одеса-Головна о 7:53.
Потяг №6304:
Відправлення зі ст. Одеса-Головна о 8:44, прибуття на ст. Кароліно-Бугаз о 10:43.
Потяг №6343:
Відправлення зі ст. Кароліно-Бугаз о 10:51, прибуття на ст. Одеса-Головна о 12:37.
Потяг №6310:
Відправлення зі ст. Одеса-Головна о 17:43, прибуття на ст. Кароліно-Бугаз о 20:04
Компанія також повідомляє, що на дільниці Б.Дністровський – Кароліно-Бугаз та Кароліно-Бугаз – Б.Дністровський поїзди курсувати не будуть.
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" роз'яснили, як і де купити квитки на міжнародні рейси.
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