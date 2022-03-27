"Укрзалізниця" запускає для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички: перелік зупинок та час руху

"Укрзалізниця" запускає для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички: перелік зупинок та час руху

Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися центрального вокзалу.

"Укрзалізниця" запускає для киян повноцінний кільцевий маршрут електрички. Тепер дістатися, наприклад, вокзалу з Березняків можна всього за 21 хвилину.

"Укрзалізниця реагує на популярність шатла Дарниця – Святошин і подовжує його маршрут повноцінним кільцем навколо Києва. Це дасть змогу мешканцям лівого берега від Воскресенки до Лівобережного масиву, Дарниці та Березняків безпечно та швидко дістатися центрального вокзалу. Крім того, електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений", - йдеться в повідомленні перевізника.

Поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс о 18:10.

(за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс о 18:10. Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс о 18:15.

(проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс о 18:15. Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.

Повний перелік зупинок електропоїзда:

Дарниця (платформа міської електрички), платформа Лівий Берег (Березняки), Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна, за ТЦ "Полісся"), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка, Святошин, Рубежівський (парк Нивки), Сирець, Вишгородська, Зеніт (просп. Бандери), Почайна, Троєщина-2 (Русанівські сади), Троєщина, Київ-Дніпровський, Лівобережна (біля метро) і повернення до Дарниці.

Швидкість руху поїздів є обмеженою з міркувань безпеки, втім дістатися, наприклад, вокзалу з Березняків можна всього за 21 хвилину.

Вартість проїзду лишається фіксованою: 15 грн, квитки можна придбати безпосередньо на борту електрички або в чат-боті "Укрзалізниці".

В "Укрзалізниці" закликають пасажирів зважати на обмеження комендантської години та слідкувати за оновленнями на офіційному телеграм-каналі перевізника.

Також "Укрзалізниця" змінює схему роботи евакуаційних поїздів. Перевізник фокусується на складніших евакуаційних схемах.

Голова правління "Укрзалізниці" розповів про евакуацію українців

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