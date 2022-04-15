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"Укрзалізниця" запускає ще один потяг до Перемишля: звідти можна доїхати до Кракова, Берліна та Праги

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"Укрзалізниця" запускає ще один потяг до Перемишля: звідти можна доїхати до Кракова, Берліна та Праги

Getty Images

Після прибуття до Перемишля пасажири з мінімальним часом очікування зможуть безкоштовно пересісти на інші потяги.

"Укрзалізниця" призначає ще один потяг Інтерсіті+ у сполученні Київ – Перемишль з 20 квітня.

Про це повідомили в УЗ.

Поїзд відправлятиметься щоденно з Києва о 17:00, прибуватиме до Перемишля о 05:00. 

У зворотному напрямку, з Перемишля, поїзд відправлятиметься щоденно з 21 квітня о 08:00 і прибуватиме до Києва о 20:43.

На станції Перемишль організована хабова пересадка на поїзди до Кракова, Берліна та Праги. Після прибуття до Перемишля пасажири з мінімальним часом очікування зможуть пересісти на:

  • 05:50 – поїзд Перемишль – Краків;
  • 07:07 – поїзд Перемишль – Берлін;
  • 07:22 – поїзд Перемишль – Прага. 

Зазначається, що квитки 2-го класу на поїзди TLK та IC безкоштовні для українців, які перетнули кордон між Україною та Польщею з 24 лютого та належать до таких груп:

  • діти до 18 років;
  • жінки;
  • чоловіки старше 60 років;
  • чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Посадка в польські поїзди – за заздалегідь отриманими в касі безкоштовними квитками, які видаються за умови пред'явлення закордонного паспорта громадянина України, або проїздного документа від "Укрзалізниці" на поїзд до Польщі, або Повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу. 

Нагадаємо, за 50 днів повномасштабної війни Росії проти України "Укрзалізниця" евакуювала 3 724 202 осіб.

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