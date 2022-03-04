"Укрзалізниця" запустила ще дев'ять додаткових потягів зі Сходу України в Ужгород та Львів

"Укрзалізниця" запустила ще дев'ять додаткових потягів зі Сходу України в Ужгород та Львів

Станом на 4 березня 2022 року вісім додаткових потягів почнуть курсувати Кривого Рогу, Харкова, Лиману, Дніпра, Запоріжжя до Львова і ще один — до Ужгорода.

Про запуск додаткових потягів повідомили на Facebook-сторінці "Укрзалізниці".

Розклад курсування потягів наступний:

12:00 — поїзд Дніпро — Львів;

15:00 — поїзд Запоріжжя — Львів;

15:00 — поїзд Лиман — Львів;

16:00 — поїзд Кривий Ріг — Львів;

18:00 — поїзд Харків — Львів;

22:00 — поїзд Харків — Львів;

22:00 — поїзд Запоріжжя — Львів;

22:00 — поїзд Кривий Ріг — Львів;

23:59 — поїзд Запоріжжя — Ужгород.

В дописі також нагадують, що посадка на евакуаційні потяги безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам, людям похилого віку.