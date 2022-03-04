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"Укрзалізниця" запустила ще дев'ять додаткових потягів зі Сходу України в Ужгород та Львів

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"Укрзалізниця" запустила ще дев'ять додаткових потягів зі Сходу України в Ужгород та Львів

"Укрзалізниця" запустила ще дев'ять додаткових потягів / УНІАН

Станом на 4 березня 2022 року вісім додаткових потягів почнуть курсувати Кривого Рогу, Харкова, Лиману, Дніпра, Запоріжжя до Львова і ще один — до Ужгорода.

Про запуск додаткових потягів повідомили на Facebook-сторінці "Укрзалізниці".

Розклад курсування потягів наступний:

  • 12:00 — поїзд Дніпро — Львів;
  • 15:00 — поїзд Запоріжжя — Львів;
  • 15:00 — поїзд Лиман — Львів;
  • 16:00 — поїзд Кривий Ріг — Львів;
  • 18:00 — поїзд Харків — Львів;
  • 22:00 — поїзд Харків — Львів;
  • 22:00 — поїзд Запоріжжя — Львів;
  • 22:00 — поїзд Кривий Ріг — Львів;
  • 23:59 — поїзд Запоріжжя — Ужгород.

В дописі також нагадують, що посадка на евакуаційні потяги безкоштовна. Пріоритет надається дітям, жінкам, людям похилого віку.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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