"Укрзалізниця" збільшує кількість евакуаційних потягів із Харкова – графік

Сусідні області готові зустрічати мешканців Харківщини.

"Укрзалізниця" збільшує кількість евакуаційних потягів із Харкова.

Про це пише пресслужба Харківської ОДА.

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Графік рейсів на основних станціях на 3 березня за посиланням.

Додаткові евакуаційні рейси можуть бути призначені протягом дня. Інформація оновлюється.

Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей.

У повідомленні йдеться, що сусідні області готові зустрічати мешканців Харківщини. Зокрема, у Полтаві вже цілодобово діють гарячі лінії обласного контактного центру:

0 800 502 230

066 846 47 59

066 673 53 03

050 69 27 431

За цими телефонами нададуть адреси для розміщення та консультації.

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