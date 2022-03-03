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"Укрзалізниця" збільшує кількість евакуаційних потягів із Харкова – графік

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"Укрзалізниця" збільшує кількість евакуаційних потягів із Харкова – графік

pixabay.com

Сусідні області готові зустрічати мешканців Харківщини.

"Укрзалізниця" збільшує кількість евакуаційних потягів із Харкова.

Про це пише пресслужба Харківської ОДА.

Графік рейсів на основних станціях на 3 березня за посиланням.

Додаткові евакуаційні рейси можуть бути призначені протягом дня. Інформація оновлюється.

Посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей. 

У повідомленні йдеться, що сусідні області готові зустрічати мешканців Харківщини. Зокрема, у Полтаві вже цілодобово діють гарячі лінії обласного контактного центру: 

  • 0 800 502 230
  • 066 846 47 59
  • 066 673 53 03
  • 050 69 27 431

За цими телефонами нададуть адреси для розміщення та консультації.

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  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
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