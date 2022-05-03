"Укрзалізниця" змінила схему евакуації людей з Покровська

Від 3-го травня евакуаційний потяг, що відправляється з Покровська змінює місто прибуття.
Евакуаційний поїзд із Покровська курсуватиме до Львова.
Поїзд № 234/233 курсуватиме в сполученні Покровськ – Львів, замість Покровськ – Чоп.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Поїзд відправлятиметься по непарних днях з Покровська о 16:30, прибуватиме до Дніпра о 19:40.
На станції "Дніпро" вагони приєднуватимуться до поїзда № 86/85 Запоріжжя – Львів. До Львова поїзд прибуватиме о 15:51 наступної доби.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила продаж квитків онлайн.
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