"Укрзалізниця" звільнить двох провідників за спробу взяти гроші за проїзд евакуаційним рейсом

Матеріали передадуть у правоохоронні структури.

"Укрзалізниця" повідомила про факт вимагання провідниками грошей у пасажирів за проїзд евакуаційним рейсом до польського Перемишля.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Двох провідників буде невідкладно звільнено за спробу взяти гроші з пасажирів за проїзд евакуаційним рейсом до Перемишля. Матеріали подамо у правоохоронні структури з проханням кваліфікувати як мародерство під час війни", - йдеться у повідомленні.

Компанія підкреслила, що десятки тисяч залізничників уже 10 днів працюють без вихідних і евакуювали 1,6 млн дітей та жінок.

"Не маємо морального права дозволити двом заплямувати честь і гідність тисяч залізних людей!".

Нагадаємо, посадка на евакуаційні рейси для пасажирів безкоштовна.

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