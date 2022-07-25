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Два ворожих безпілотники, знищених на Волині, прилетіли з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку

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Два ворожих безпілотники, знищених на Волині, прилетіли з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку

Ілюстративне фото

Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок.

На північно-західному напрямку було виявлено два ворожі БПЛА, які 25 липня перетнули повітряний простір України з боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області.

На перехоплення БПЛА було піднято винищувач, також спрацювала українська система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

Два ворожі БПЛА було знищено.

Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Водночас, як повідомив голова Волинської військової адміністрації Юрій Погуляйко, на жаль, внаслідок падіння уламків є жертви. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Як зазначає ІА "Волинські новини", інцидент трапився на Ковельщині, серед постраждалих є діти.

Нагадаємо, Збройні сили України збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Ворожий вертоліт збили з ПЗРК "Ігла". Його вартість становить 16 млн доларів.

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