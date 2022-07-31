"Уламки Росії" представили у Дніпрі: на виставці висміюють техніку, яку росіяни вихваляють

Тут рештки ракет, що ворог випускав по області, їхні безпілотники, форма та боєприпаси. І для контрасту - сучасна іноземна зброя, яку має ЗСУ.

Благодійну виставку влаштувала служба автомобільних доріг. Ідея виникла, коли почали збирати смертоносний брухт біля шляхів. Тож вирішили розвінчати міф про «другу армію світу» і заразом підтримати ЗСУ, йдеться в ТСН.

Тут є російський безпілотник «Гранат-4», що росіяни називали суперзахищеним і недосяжним. Натомість українські захисники легко перехопили його та змусили сісти на Дніпропетровщині.

Також читайте Маленький фонд із США вже зібрав для України допомоги на 35 мільйонів доларів і орендував літаки, щоб її доправити

Збитий російський безпілотник «Орлан» узагалі містить кришку від пластикової пляшки на нитці. А у так званої «високоточної» зброї - насправді застарілий брухт усередині.

Побачити уламки Росії можна безкоштовно, але усіх закликають робити пожертви на потреби ЗСУ на придбання пікапів та безпілотників для наших захисників.

«Саме ця ракета потрапила в одну з наших доріг. Дата виготовлення на цьому блоці стоїть - двадцятий рік. Це резистор, якому вже років п’ятдесят. Це використовувалося ще в лампових телевізорах. І от цей блок вони називають сучасним блоком», - показує голова обласної служби автомобільних доріг Олександр Коломійцев.

У Дніпрі показали на виставці рештки ракет, випущених по області

Читайте також:

На ротацію додому без жодних втрати повернувся загін спеціального призначення "Любарт"

Справжній "привид" і жах для ворогів: друзі розповіли про безстрашні бої загиблого героїчного пілота-штурмовика

Дніпровські лікарі проводять в операційних по 12 годин на добу, щоб вилікувати бійців, які знову рвуться до бою