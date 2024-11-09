Уламки ворожого дрона впали на Кіровоградщині: в ОВА розповіли про наслідки

На щастя, постраждалих немає.

Ворог вчергове атакував дронами українські мирні міста та села. В Кіровоградській області впали уламки ворожого БпЛА.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Ворог не припиняє терор наших мирних міст і сіл дронами. Результативно відпрацювали захисники неба", - йдеться в повідомлені.

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Уламки збитого дрона в одній із громад Голованівського району пошкодили приватний будинок — у ньому вибито кілька вікон. На щастя, постраждалих немає.

"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!", - наголосив Райкович.

Нагадаємо, у ніч на 9 листопада 2024 року в Одесі пролунала низка вибухів. Відомо про влучання у житловий комплекс.

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