Уламки збитої над Дніпропетровщиною ракети пошкодили кілька житлових будинків

Зранку, 20 серпня, силами ППО збито 4 ракети, якими ворог атакував Дніпропетровщину.
Уламки крилатих ракет "Калібр", які сьогодні збили над Дніпропетровською областю, пошкодили кілька будинків у Покрові.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Уламки однієї з 4-х ракет впали у Покрові, пошкодивши 4 приватні житлові будинки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку, 20 серпня, над Дніпропетровською областю збили 4 ворожі ракети "Калібр". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворожі ракети збили з першого разу, прямим влучанням.
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