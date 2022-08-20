Уламки збитої над Дніпропетровщиною ракети пошкодили кілька житлових будинків

Уламки крилатих ракет "Калібр", які сьогодні збили над Дніпропетровською областю, пошкодили кілька будинків у Покрові.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Уламки однієї з 4-х ракет впали у Покрові, пошкодивши 4 приватні житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку, 20 серпня, над Дніпропетровською областю збили 4 ворожі ракети "Калібр". Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ворожі ракети збили з першого разу, прямим влучанням.

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