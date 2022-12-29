Уламки знищених під Києвом ракет завдали руйнувань у Крюківщині, Вишгороді та Глевасі – Кулеба

Олексій Кулеба зазначив, що без електропостачання наразі залишились близько 180 тисяч абонентів у Київській області.

Уламки ліквідованих над Київщиною російських ракет завдали незначних руйнувань будинків та медичного закладу в Крюківщині, Вишгородському районі та Глевасі.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"На цей момент у нас руйнування незначне житлових будівель в Крюківщині, це Вишнева територіальна громада. Можемо казати, що 10 будинків залишились без вікон, є руйнування дахів, але немає постраждалих", - сказав він.

Крім того Кулеба зазначив, що у Вишгородському районі постраждав один будинок, а в селищі Глеваха є руйнування медичного закладу.

"Постраждалих, саме головне, немає. Всі відновлювальні роботи розпочнуться прямо сьогодні", - підкреслив він.

Кулеба зазначив, що без електропостачання наразі знаходяться близько 180 тисяч абонентів у Київській області.

"Зараз діють екстрені відключення. Поки що ДТЕК разом з "Укренерго" не може вийти на планові… Але, у порівнянні з тижнем тому ситуація набагато краще", - пояснив очільник ОВА.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили по Україні близько 100 ракет з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у небі над столицею вдалося збити 16 ворожих ракет. Втім, скільки їх випустили по Києву загалом, невідомо.

Вибухи у Києві: уламки російських ракет впали на будинки

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