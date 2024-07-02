Уламок увійшов в шию: письменник та військовий Асєєв знову отримав поранення – фото

Станіслав Асєєв у березні 2024 року мобілізувався до лав Збройних сил України.

Письменник, журналіст, колишній в'язень Кремля та військовий Збройних сил України Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті.

Про це військовий повідомив у соцмережі Х та показав фото з лікарні.

За його словами, з ним “знову сталося диво”.

"Зі мною знову сталося диво. Цей уламок увійшов у шию, не зачепив артерію, застряг у м'яких тканинах. А осколок, який потрапив у груди, не зачепив легеню. Ще один витягли з вуха", - написав Асєєв.

Станіслав Асєєв знову отримав поранення на фронті / Фото: Х

Він додав, що із ним все добре.

Станіслав Асєєв – військовослужбовець 109-ї окремої бригади територіальної оборони України. У 2017-2019 роках був у полоні підконтрольних Росії бойовиків угруповання "ДНР" в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, 1 травня Асєєв повідомляв, що отримав на фронті контузію і потрапив до госпіталя.

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