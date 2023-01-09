Уламок застряг поруч із сонною артерією: у Харкові рятують дитину, постраждалу від ракетного удару

Дівчинку, яка була поранена унаслідок російського ракетного удару по Шевченковому, рятують лікарі в Харкові. Уламок влучив дитині в шию та застряг поруч із сонною артерією.

Про це повідомляє "Суспільне Харків" з посиланням на директорку Шевченківської лікарні.

"Там уламкові поранення шиї, недалеко від сонної артерії, тому її повезли до Харкова - там оперативні втручання будуть проводити", - розповіла Світлана Перепадя.

Лікар зазначила, що до лікарні було доправлено п'ятьох пацієнтів. Жінка померла в операційній від отриманих травм. Ще чотирьом людям надають допомогу, зокрема дитині.

Фото: Суспільне Харків

"Одна пацієнтка - там легкі поранення, ми їй надали допомогу, вона госпіталізована в хірургічне відділення. Одна пацієнтка з переломом кісток гомілки - потребує травматологічної допомоги, її доправлено в обласну травматологічну лікарню. І одна пацієнтка з травмами обох очей - також потребує оперативного втручання", - повідомила Перепадя.

Нагадаємо, що внаслідок російського ракетного удару по ринку в Шевченковому загинула 60-річна жінка, бабуся постраждалої дівчинки. Тіло рятувальники дістали з-під завалів. Жінка була власницею м'ясної крамнички і приймала товар під час вибуху.

Читайте також: