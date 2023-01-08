Ультиматум Путіна та історія про "5 тисяч нацистів": Подоляк відверто розповів про переговори з РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як відбувались переговори між Україною та Росією. Він зазначив, що представники Путіна справді думали, що тут воює лише "Азов", "Айдар" або "Торнадо" і якщо ці підрозділи знищити, то ніхто не чинитиме спротив.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу "Рада" в рамках телемарафону

"Коли тебе атакують, як країну, і ти приїжджаєш на переговорний процес і ти розумієш, про що йтиме мова. Бо приїхали "пластикові" фігуранти, щоб передати ультиматум. Навіть більше того - зачитати його. Це - суфлери, підставки для тексту. Нам було потрібно показати, що таке Україна, а це - формат поведінки, домінування. Ми повинні були зламати формат спілкування, так само як ЗСУ ламали план по наступу, знищуючи на півночі росіян. На переговорному процесі все пішло не за планом. Вони приїхали і думали, що зачитають капітуляційний ультиматум і тут буде делегація, яка до цього поставиться серйозно", - сказав Подоляк.

Радник Єрмака зазначив, що в них був мандат від Зеленського, в якому йшлось про те, що не потрібно реагувати на ультиматуми, а члени російської делегації справді вірили, що в Україні є "групка нацистів".

"Не пощастило, бо приїхали люди, які сприймали серйозно тільки те, що було написано в мандаті Зеленського. Ніяких ультиматумів - ведіть розмову для того, щоб зрозуміти психологічний стан цих людей. Ми зрозуміли, що ці люди неадекватні. Я не про психічну складову, а інформаційну. Вони вірили, що тут 5 тисяч нацистів, яких треба знищити, і все впаде. Вони щиро вірили, що скрізь, де йдуть бойові дії, воює "Азов", "Торнадо" або "Айдар". Вони вірили, що тут ображають російськомовних. Люди живуть в іншій реальності і все. Ми поговорили і достатньо швидко все зрозуміли", - пояснив радник ОП.

Подоляк зазначив, що у перші місяці війни він не говорив відверто про ці переговори, оскільки тоді Україні спершу було потрібно перебудувати стосунки зі світом.

"Після першого туру цих переговорів я про це не говорив так відверто, бо ми тоді ще не перебудували відносини України зі світом. Тому ми можемо називати речі своїми іменами, бо всі все зрозуміли. От дивіться від російський атак зараз найбільше потерпає Харків, а це - найбільше російськомовне місто України. Вони говорять про захист російської мови і знищують його. Харків більше ніколи не подивиться у бік Росії. Ніхто туди більше не подивиться. Ми повинні зробити так, щоб всі зрозуміли, що Росія - це Еритрея, тільки частково на європейському континенті. І це ще одна місія. Нині порядок денний змінений, наші партнери говорять, що Росія - це військовий злочинець. Фінал цієї війни буде іншим, ніж 2014 року і РФ сяде на лаву підсудних", - пояснив радник ОП.

Український політик додав, що Росії не потрібен мир, агресор хоче капітуляції України.

"Вони нам говорять про мирне врегулювання. Це неправильно. Вони б мали сказати - "підпишіть капітуляцію". Бо немає ніякого мирного врегулювання. Ми не будемо розраховуватись життями людей, своєю економікою чи територією. Немає миру, поки танки стоять на нашій території. Україна сьогодні формує порядок денний. Це - унікальний шанс, який ми використовуємо для того, щоб таки створити Українську державу", - сказав Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації". Метою Путіна була нібито "демілітаризація та денацифікація України". Диктатор тоді запевнив, що "Україну ніхто не окуповуватиме, а ЗСУ закликав "скласти зброю і йти додому". У планах Путіна було повалення законної влади та встановлення в Україні маріонеткового режиму. За даними голови ГУР Кирила Буданова, "гауляйтером" України повинен був стати державний зрадник Віктор Янукович.

Одразу після наступу Росії на Україну, окупанти захотіли переговорів у Білорусі. Туди виїхала українська делегація, в складі якої був Михайло Подоляк та інші політики. Згодом відбулись мирні переговори в Стамбулі. Проте Росія не хотіла всерйоз ставитись до цього та лише затягувала час.

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