Улюбленець Мережі песик Патрон готувався стати зіркою виставок, а тепер працює на саперів за сир

Джек-рассел-тер'єр Патрон - талісман чернігівських піротехніків, який разом із ними розміновує деокуповані території.

Господарі Патрона вірили в нього, сподівалися на публічне визнання свого тер'єра, але в іншій царині, йдеться в ТСН.

Він як справжній нишпорка обнюхує кожен клаптик землі, і хоча за розмірами маленький, але сміливий та з характером. Хоча Патрон зовсім не службовий пес, керівник піротехнічної групи два роки тому подарував його своєму синові, але від першого дня широкомасштабного вторгнення Росії він живе разом із саперами. «Залишився з нами на роботі 24/7», - зазначає його господар.

Патрон працює головно навколо розбитої російської техніки та в замінованих полях, але бойові навички Патрона не розкривають. Лише зазначають, що на пошуки розтяжок у лісах Патрона поки що не пускають, бо для собаки це небезпечно. «Важко працювати, бо багато різних запахів, особливо коли згорівша техніка, різні порохи , все перегоріло він починає чхати, а коли працюємо на протитанкових мінах він розуміє, що десь має бути щось закопане, його потрібно знайти і як щось знаходить він подає сигнал», - розповідає керівник групи піротехнічних робіт УДСНСУ Чернігівської області Михайло Ільєв.

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Піротехніки уважно стежать за маршрутом Патрона, який просто так ніколи не відхиляється у бік і допомагає відшукати чималу кількість небезпечного заліза. Адже лише на Чернігівщині російська армія по собі лишила не просто випалене поле, вони за собою замінували всі шляхи. Щонайменше троє в цьому регіоні вже підірвалися на мінах. «Там де підірвався автомобіль, одна людина загинула, ми додатково зняли ще п’ять протитанкових мін, які були розложені на узбіччі дороги, посередині між проїзними частинами, там, де газон росте і по вулиці», - показують піротехніки автомобіль, який власник необачно захотів припаркувати на узбіччі.

У одному із сіл піротехніки працюють уже ледь не тиждень, а людям досі забороняють відхилятися від центральних доріг. Про випас худоби взагалі не йдеться, на полях міни, у лісах розтяжки.

Сапери просто фізично не встигають усе обстежувати. Чернігівщина, третя в Україні область за площею, а російські війська пройшлися ледь не всією територією. Нині тут працюють піротехніки ще з шести регіонів. «Робота піротехніків націлена на розмінування житлових секторів, зараз повертаються люди, тому це спершу робота інфраструктур, для того, щоб могли працювати електромережі і поля, щоб розпочалася посівна», - розповідає речниця управління ДСНСУ Чернігівської області Ірина Щукіна.

Щодня на розмінування виїжджає і Патрон. Його змалку привчали до вибухів та різних запахів пороху. Але, каже Михайло Ільєв, з Патрона ніхто не робив навмисне собаку-дойду. Пес із родоводом і його взагалі готували до виставок та змагань. «Слава повинна бути інакша, ніхто не розраховував, що під час війни він покаже себе з іншого боку і слава прийде не по виставках, а прийде по розмінуванню», - каже власник песика.

Господарі Патрона розраховували на іншу долю для свого улюбленця

Зокрема Патрона впізнають за знаменитою жилеткою з шевронами з його ім’ям. Патрон - це не бойовий позивний, а ім'я за паспортом, яким назвав його син піротехніка. «Син у мене теж розбирається у калібрах. Він довго- довго думав , приходить і каже: «Давай назвемо «Пуля», я кажу, що якось не звучить. Він ще думав пів дня і каже», що давай назвемо Патрон», - розповідає керівник групи піротехнічних робіт УДСНСУ Чернігівської області Михайло Ільєв.

скриншот з відео / ДСНС

Чернігівські сапери нині працюють по суті нон-стоп і Патрон теж не пасе задніх. «Розуміє, що якщо він правильно робить і багато працює, він буде заохочений твердим сиром , він чекає. Смаколик це», - додає чоловік.

Оскільки Патрон не службовий пес , зарплату сапера він не отримує. А от навантаження у собаки подвійне - це і щоденні оновлення власної сторінки в "Інстаграмі", і як до справжньої зірки, завжди ще і черга з охочих сфотографуватися з ним.

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